Марат Ахметжанов принял участие в голосовании на выборах депутатов маслихатов. Глава региона посетил избирательный участок №18, расположенный в ДК «Кокшетау».

Аким области отметил значимость участия граждан в избирательном процессе, подчеркнув, что реализация конституционного права на выбор является важной составляющей общественно-политической жизни страны и способствует развитию местного самоуправления.

Голосование в регионе началось в 7.00. Для проведения выборов организована работа 757 избирательных участков, из них 696 расположены по месту регистрации граждан, еще 61 – в местах временного пребывания.

Для удобства избирателей в регионе функционируют 21 call-центр, контактные данные которых размещены на официальных сайтах. Также запущен Telegram-бот «Сайлау Акмо Бот». На избирательных участках предусмотрены 199 сервисов для проверки регистрации граждан по месту жительства и 8 сервисов для регистрации избирателей.