На чемпионате мира по пара пауэрлифтингу, проходящем в городе Манама (Бахрейн), заслуженный мастер спорта Республики Казахстан Давид Дегтярев завоевал золотую медаль и стал шестикратным чемпионом мира.

В весовой категории до 54 кг Давид показал великолепный результат, подняв штангу весом 192 кг и обновив рекорд Азии. По сумме трех подходов спортсмен набрал 573 кг, подтвердив свое мастерство и высокий уровень подготовки. Серебряным и бронзовым призерами стали спортсмены из Турции с результатами 180 и 176 кг.

Поздравляем Давида Дегтярева, его тренерский штаб и всю спортивную команду с выдающимся достижением!