Акмолинская область представила собственный опыт внедрения искусственного интеллекта и цифровых технологий на международной площадке AI Journey 2026 в Москве. Регион стал участником первого казахстанско-российского диалога государственных органов по вопросам применения ИИ, где обсуждались практические решения для сельского хозяйства, государственного и регионального управления, здравоохранения, образования и транспорта.

В центре внимания участников – цифровая трансформация и возможности искусственного интеллекта для повышения эффективности государственных процессов и улучшения качества жизни населения. На открытии конференции Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев обозначил стратегическую цель страны – в кратчайшие сроки стать полноценным цифровым государством, подчеркнув важность развития технологий, способных приносить реальную пользу гражданам и бизнесу.

Опыт Акмолинской области представил заместитель акима региона Ернар Жаркешов. Он продемонстрировал возможности региональной информационно-аналитической системы Smart Aqmola, которая объединяет данные, бизнес-аналитику, геопространственную информацию, космические снимки и инструменты искусственного интеллекта в единой цифровой среде.

Особое внимание уделили практическому применению системы в сельском хозяйстве. Сегодня в Smart Aqmola оцифровано почти 10 млн гектаров сельхозугодий, сформировано более 39 тысяч цифровых контуров, внесены сведения о свыше 20 тысячах земельных участков и около 4,3 тысячи землепользователей. С помощью спутниковых данных система позволяет контролировать фактическое использование земель и сопоставлять информацию о посевных площадях с отчетностью хозяйств.

Эффективность цифровых инструментов подтверждает пример ТОО «Дихан Плюс». Искусственный интеллект проанализировал данные по 60 полям хозяйства общей площадью 24 тысячи гектаров за восемь лет, выявив факторы, сдерживающие урожайность. По результатам анализа потенциал ее увеличения составляет 5 центнеров с гектара, что позволит получить около 700 млн тенге дополнительного дохода.

На конференции также представили мобильное приложение для аграриев, которое позволит в режиме реального времени работать с цифровыми паспортами полей, планировать задания для сельхозтехники, контролировать урожай и складские остатки, вести учет поголовья скота. Масштабное внедрение приложения в хозяйствах Акмолинской области запланировано на 2027 год.

Не менее значимым направлением является применение искусственного интеллекта для предупреждения чрезвычайных ситуаций. В Smart Aqmola собраны данные о 482 зонах паводкового риска и 91 гидротехническом сооружении. Для Департамента по чрезвычайным ситуациям разработан ИИ-помощник, который позволяет оценивать угрозы для конкретных населенных пунктов и использовать аналитические данные при принятии оперативных решений.

Система разработана силами специалистов области без привлечения дополнительных инвестиций и уже получила национальное признание: в 2026 году проект стал победителем конкурса AIGovernance Cup в номинации «AI Region». Награду вручил Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев.

«Smart Aqmola – результат нашей практической работы по внедрению искусственного интеллекта и цифровых технологий с учетом специфики региона. Мы видим потенциал для масштабирования нашего опыта и открыты к реализации совместных проектов», – отметил Ернар Жаркешов.