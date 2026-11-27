В Кокшетау состоялось торжественное мероприятие, посвященное 10-летию НАО «Государственная корпорация «Правительство для граждан». В церемонии принял участие руководитель аппарата акима Акмолинской области Ержан Жумабеков, поздравивший коллектив с юбилеем и подчеркнувший роль корпорации в обеспечении доступности государственных услуг и повышении качества обслуживания населения.

За десятилетие корпорация сформировала единую систему предоставления государственных услуг, объединив направления, непосредственно связанные с повседневной жизнью граждан: регистрацию прав на недвижимость, земельный кадастр, пенсионное и социальное обеспечение, регистрацию актов гражданского состояния и другие услуги. Сегодня она выступает важным звеном взаимодействия населения с государственными органами, помогая сделать этот процесс более удобным и эффективным.

Среди значимых результатов – создание Единого государственного кадастра недвижимости, объединившего сведения земельного и правового кадастров. Это решение повысило прозрачность процессов в сфере земельных отношений и недвижимости.

В ходе мероприятия Ержан Жумабеков поздравил работников с юбилеем и выразил благодарность за ответственное отношение к делу, профессионализм и вклад в развитие системы государственных услуг.

«За эти 10 лет Государственная корпорация «Правительство для граждан» завоевала доверие миллионов граждан, став надежным связующим звеном между государством и населением. Благодаря цифровизации и внедрению принципа «одного окна» миллионы казахстанцев могут оформлять документы быстро, удобно и прозрачно.

Сегодня Госкорпорация делает акцент на использовании терминалов самообслуживания и переходит к современному формату цифровых офисов по принципу Apple Store. Так, до конца текущего года в Целиноградском районе планируется открыть цифровой центр обслуживания населения – «Народный AI-офис», – отметил руководитель аппарата акима.

Наиболее отличившиеся сотрудники получили благодарственные письма акима области и ведомственные награды за многолетний труд, профессиональные достижения и вклад в развитие отрасли. Среди награжденных – специалисты центров обслуживания населения, Единого контакт-центра 1414, подразделений социального обеспечения, земельного кадастра и регистрации недвижимости.

Напомним, Государственная корпорация «Правительство для граждан» была создана в 2016 году в рамках реформы системы государственного управления. Сотрудники корпорации ежедневно обеспечивают практическую реализацию государственных услуг, делая их доступными для жителей региона.