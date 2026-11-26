В ходе рабочей поездки в Аккольский район аким Акмолинской области Марат Ахметжанов посетил ТОО «МКМ Евразия», где ознакомился с деятельностью предприятия и ходом технического запуска нового цеха по производству кормовой муки.

Предприятие специализируется на хранении и складировании зерна, а также производстве кормовой муки. После модернизации и обновления зерноочистительного оборудования элеватор располагает мощностями единовременного хранения до 30 тысяч тонн зерна.

В настоящее время на предприятии продолжается технический запуск технологического оборудования нового производственного цеха. Продукция уже выпускается в тестовом режиме с производительностью 2 тонны в час. После завершения пусконаладочных работ и выхода на проектную мощность объем производства планируется увеличить до 30 тонн в час.

Новый цех позволит наладить переработку до 96 тысяч тонн сырья в год, обеспечив выпуск востребованной продукции с высокой добавленной стоимостью. Основным рынком сбыта станет Китайская Народная Республика.

«Поздравляю коллектив с выпуском первой аккольской кормовой муки, предназначенной для экспорта. Акмолинская область является одним из ведущих зерновых регионов страны. Сегодня перед нами стоит задача не только выращивать зерно, но и развивать его глубокую переработку. Это позволит производить продукцию с высокой добавленной стоимостью, расширять экспорт, создавать новые рабочие места и укреплять экономику региона. Важно, чтобы наши предприятия последовательно переходили от экспорта сырья к выпуску готовой продукции и осваивали новые рынки», — отметил Марат Ахметжанов.

Реализация проекта позволит укрепить промышленный потенциал Аккольского района, расширить возможности переработки сельскохозяйственного сырья и повысить экспортную конкурентоспособность продукции региона.