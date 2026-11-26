Аким Акмолинской области Марат Ахметжанов провел встречу с жителями Аккольского района, в ходе которой подвел итоги социально-экономического развития территории, обозначил перспективы дальнейшего роста и ответил на вопросы населения.

Одним из ключевых направлений остается сельское хозяйство. Несмотря на непростые погодные условия, аграрии района добились достойных результатов. В текущем году собрано порядка 170 тысяч тонн зерна при средней урожайности 10,8 центнера с гектара. Около 85% урожая составляет пшеница третьего класса, при этом 65% зерна относится к категории высокобелковой пшеницы Hi-Pro.

Глава региона отметил хозяйства, которые благодаря соблюдению агротехнологий и государственной поддержке добились урожайности выше среднерайонного показателя, в том числе ТОО «Хлебороб», КХ «Сунгат» и «Калинино».

Положительная динамика отмечается и в животноводстве, а также переработке сельскохозяйственной продукции. Производство молока увеличилось на 9,2%, куриных яиц – на 13,8%. В селе Енбек открылась современная роботизированная молочно-товарная ферма на 900 голов. Продолжается расширение птицефабрики «Ақкөл Құс», которое позволит увеличить производство до 200 млн яиц в год.

В рамках программ «Игілік» и «Береке» три хозяйства района приобретают 4,8 тыс. голов крупного рогатого скота и 2 тыс. голов мелкого рогатого скота. В хозяйство «Акколь-АГРО» уже поступила первая партия из 165 голов симментальской породы из Чехии. Кроме того, планируется завезти из Австралии 2 тыс. овец породы дорпер.

В ближайшие два года в Аккольском районе планируется привлечь более 20,1 млрд тенге инвестиций и создать 285 новых рабочих мест. Основными направлениями станут промышленное производство и развитие туристической инфраструктуры. В частности, запланировано строительство гостиницы и экопарка с гостиничным комплексом.

Особое внимание уделяется обновлению коммунальной инфраструктуры. В 2024–2025 годах на развитие систем водоснабжения района направлено порядка 4,5 млрд теңге. Благодаря реализованным проектам улучшено качество водоснабжения для двух тысяч жителей шести сел. Продолжается модернизация котельных и тепловых сетей.

Отдельно Марат Ахметжанов остановился на перспективах газификации района.

«Глава государства поставил перед нами стратегическую задачу – довести уровень газификации страны до 80% к 2035 году. Только за последние два года природным газом обеспечены 226 тысяч жителей 26 населенных пунктов пристоличного региона. Следующим этапом реализации поручения Президента станет строительство магистрального газопровода Ишим – Астана, который является продолжением магистрального газопровода «Сарыарка».

Проект предусматривает газификацию десяти районов области. В Аккольском районе природный газ получат все 28 населенных пунктов. На газ будут переведены 15 котельных, 36 объектов социальной сферы, а также 150 производственных и коммерческих объектов», – подчеркнул глава региона.

В дорожной сфере завершен ремонт автомобильной дороги Акколь – Азат – Новорыбинка протяженностью 21 километр. Продолжение ремонта дороги Ерназар – Наумовка на участке протяженностью 12,7 километра запланировано на следующий год.

В ходе встречи жители подняли вопросы доступности массового лыжного спорта, экологической безопасности, качества питьевой воды, кадрового обеспечения медицинских учреждений, а также ремонта улицы Бигельдинова в городе Акколе.

По отдельным обращениям решения и разъяснения были даны непосредственно во время встречи. Руководитель управления здравоохранения Акмолинской области Нариман Ермек сообщил, что в районной больнице завершается ремонт, а в медицинские учреждения района планируется направить семь врачей.

Остальные вопросы переданы руководителям профильных управлений и местных исполнительных органов для дальнейшей проработки. Их решение будет находиться на контроле главы региона.

В завершение встречи Марат Ахметжанов провел прием граждан по личным вопросам.