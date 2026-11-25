Аким Акмолинской области Марат Ахметжанов провел встречу с населением г. Степногорска в формате открытого диалога: жители получили возможность напрямую обратиться к главе региона, обозначить волнующие их проблемы и обсудить пути их решения.

Отдельное внимание в выступлении было уделено реализации инфраструктурных проектов в Степногорске и населенных пунктах региона. На Степногорской ТЭЦ проведен комплекс ремонтных работ, благодаря чему износ оборудования снизился до 57%. В городе также ведется реконструкция тепловых магистралей и внутриквартальных сетей. В следующем году планируется строительство тепловых сетей в 20-м микрорайоне, что позволит впервые обеспечить центральным отоплением 144 частных жилых дома.

Продолжается и обновление водопроводной инфраструктуры. Один из ключевых проектов – реконструкция магистральных водоводов, обеспечивающих водоснабжение Степногорска. На сегодняшний день проложено 20,5 км из предусмотренных 35,6 км. Завершение проекта запланировано на 2028 год. Кроме того, в 2027 году начнется реконструкция насосных станций и оборудования Степногорского гидроузла.

«Важным направлением развития региона станет газификация. Проект предусматривает подведение природного газа к Степногорску и еще шести близлежащим населенным пунктам, включая Бестобе и Аксу. Это позволит повысить безопасность жителей, улучшить условия проживания и создать дополнительные возможности для развития промышленности», - отметил Марат Ахметжанов.

Также глава региона поручил усилить работу по развитию жилищного строительства и в ближайшее время начать строительство многоквартирных домов, чтобы уже в следующем году ключи от новых квартир получили семьи из категории СУСН, нуждающиеся в жилье.

В ходе встречи жители также подняли ряд вопросов, требующих внимания со стороны местных исполнительных органов. В частности, прозвучали обращения по организации реабилитации пожилых людей, погашению задолженности городской многопрофильной больницы, обеспечению водоснабжением микрорайона Пригородный, а также дальнейшему развитию инфраструктуры поселков Бестобе и Аксу.

Аким области акцентировал внимание профильных руководителей на необходимости предметной проработки обращений и принятия соответствующих мер. Особое значение было уделено вопросам доступности социальных услуг, устойчивой работы медицинских организаций и обеспечению жителей качественной коммунальной и транспортной инфраструктурой. По словам акима города Талгата Ерсеитова, в 2025 году было закуплено 13 новых автобусов для города, в 2026 году – еще 13 автобусов для пригородного сообщения. Глава региона пообещал передать городу 300 велосипедов.

Говоря о развитии Бестобе и Аксу, глава региона отметил важность равных возможностей для жителей города и сельских населенных пунктов. В этом направлении уже реализуются проекты по обновлению дорог, развитию социальной инфраструктуры и организации пассажирских перевозок. Так, в Бестобе построен открытый спортивный комплекс, продолжается работа по строительству физкультурно-оздоровительного комплекса. Также предусмотрены средства на средний ремонт дорог города и поселка.

Отдельно аким области подчеркнул необходимость персональной ответственности руководителей за качество и своевременность реализации проектов. По его словам, каждое обращение жителей должно находить предметное рассмотрение, а обозначенные проблемы – поэтапное решение с учетом имеющихся ресурсов и приоритетов.

Завершилась встреча церемонией награждения школьников – победителей областных и республиканских интеллектуальных соревнований.