В Кокшетау прошло торжественное мероприятие, посвященное Дню работников сельского хозяйства, пищевой и перерабатывающей промышленности. Аким Акмолинской области Марат Ахметжанов поздравил аграриев с профессиональным праздником, поблагодарив за самоотверженный труд, преданность делу и весомый вклад в развитие экономики региона. Более 200 представителей отрасли получили государственные и ведомственные награды, благодарственные письма и поощрения. Десяти работникам вручили ключи от автомобилей и квартир.

«Президент неоднократно отмечал значительный вклад Акмолинской области в развитие агропромышленного комплекса страны. И нам действительно есть чем гордиться. Регион сохраняет лидирующие позиции в отрасли. За последние семь лет валовой выпуск сельскохозяйственной продукции вырос более чем в два раза и в 2025 году достиг 1,17 трлн теңге. Производство продуктов питания увеличилось в 3,4 раза. Область полностью обеспечивает собственные потребности по основным видам продовольствия и вносит значительный вклад в формирование продовольственного пояса столицы», – подчеркнул Марат Ахметжанов.

Весомых результатов аграрии добились и в текущем году. Несмотря на непростые погодные условия, область собрала порядка 6,3 млн тонн зерна – лучший показатель среди регионов страны. Почти 90% урожая составляет высококачественная пшеница третьего класса. Кроме того, получен рекордный за всю историю региона урожай масличных культур – 839 тыс. тонн.

Последовательно развивается и животноводство. За последние три года в области введены в эксплуатацию шесть крупных молочно-товарных ферм общей мощностью 5,8 тыс. голов. За десять месяцев текущего года производство товарного молока в сельхозпредприятиях увеличилось почти на четверть и достигло 79 тыс. тонн.

Одновременно ведется работа по формированию мясного кластера, который предусматривает создание племенных центров, откормочных площадок на 150 тыс. голов крупного рогатого скота и современного мясоперерабатывающего комплекса. Реализация этих проектов позволит расширить производственные возможности отрасли, увеличить объемы переработки и укрепить позиции региона на продовольственном рынке.

Особое внимание в рамках праздника уделили людям, чей ежедневный труд стоит за высокими показателями агропромышленного комплекса. Признание заслуг акмолинских аграриев прозвучало и на республиканском уровне.

На III Форуме работников сельского хозяйства в Астане государственные награды вручены представителям Акмолинской области. Орденом «Еңбек Даңқы» III степени награжден механизатор ТОО «Жер Өнімдері» Виктор Клишин, медалью «Ерен еңбегі үшін» – телятница ТОО «Burabay Milk» Алия Капарова. Всего в текущем году государственных наград удостоены 15 жителей области.

В ходе областного торжества более 200 работников агропромышленного комплекса получили государственные и ведомственные награды, благодарственные письма и другие поощрения. Среди отмеченных – специалисты сельскохозяйственных предприятий, перерабатывающей промышленности, растениеводства и животноводства.

В номинации «За вклад в развитие АПК Акмолинской области» отмечены 32 предприятия. Ряд специалистов удостоен звания «Профессионал года».

Одним из самых значимых моментов праздника стало вручение десяти работникам отрасли ключей от автомобилей и квартир. Для тех, кто годами добросовестно трудится на земле, выращивает урожай, заботится о животных и обеспечивает продовольственную безопасность региона, эта награда стала не только материальной поддержкой, но и символом признания их профессионализма, преданности делу и значимого вклада в развитие агропромышленного комплекса.