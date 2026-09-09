Марат Ахметжанов встретился с руководством Банка развития Казахстана

Аким Акмолинской области Марат Ахметжанов встретился с председателем правления АО «Банк развития Казахстана» Маратом Елибаевым для обсуждения вопросов финансирования крупных инвестиционных проектов, реализуемых в регионе. Основной фокус встречи был сделан на развитии ключевых индустриальных объектов.

Как отметил глава области, Банк развития сегодня выступает главным локомотивом в стране для запуска по-настоящему масштабных и технологически сложных производств.

«В портфеле Банка развития находятся 9 крупных инвестиционных проектов, имеющих стратегическое значение для социально-экономического развития нашего региона, еще 6 находятся на рассмотрении. Особенно важно, что поддержка банка способствует развитию экономики региона, созданию новых производств и внедрению современных технологий», – подчеркнул Марат Ахметжанов.

В числе проектов, уже получивших поддержку Банка развития, строительство крупных медицинских объектов в городах Кокшетау и Косшы, завод по глубокой переработке яйца в селе Акмол Целиноградского района, а также три проекта Макинской птицефабрики в Буландинском районе.

Особое внимание уделено важным якорным проектам в индустриальной зоне республиканского значения «Аqmola», строительству завода по глубокой переработке зерна с участием китайского инвестора Dalian, отечественных проектов строительства заводов по производству кирпича и сжиженного природного газа.

«На сегодняшний день территория индустриальной зоны превышает 2 тыс. га и охватывает пристоличные регионы –Аршалынский, Шортандинский, Целиноградский районы и город Косшы. Площади выделены и зарезервированы под 26 конкретных инвестиционных проектов», – отметил директор ТОО «Akmola Industry» Нуркен Мухаметкалиев.