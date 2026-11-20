Аким Акмолинской области Марат Ахметжанов провел встречу с населением Зерендинского района, в ходе которой подвел итоги социально-экономического развития территории, обозначил перспективные проекты и рассказал о задачах по дальнейшему повышению качества жизни сельчан.

Особое внимание глава региона уделил развитию социальной инфраструктуры. Одним из значимых проектов стала детско-юношеская спортивная школа в Зеренде, построенная за счет средств Специального государственного фонда – первый в стране объект, возведенный на средства возвращенных государству активов.

«Спортивная школа в Зеренде – наглядный пример того, как эти средства превращаются в реальные возможности для детей и молодежи. И мы уже видим результат: воспитанники спортшколы становятся чемпионами страны по лыжным гонкам. А Айдар Махамбетов и Серик Ильясов в составе национальной сборной Казахстана завоевали бронзовые медали на XI Всемирных играх кочевников в Кыргызстане. За этими достижениями стоят труд спортсменов, профессионализм тренеров и созданные условия для подготовки. Наша задача – поддерживать такие инициативы, чтобы у каждого ребенка, независимо от места проживания, была возможность заниматься спортом и добиваться высоких результатов», – подчеркнул Марат Ахметжанов.

Также развивается инфраструктура образования и культуры. За последние два года отремонтировано 15 объектов образования, оборудовано 37 детских и спортивных площадок. В Зеренде открыто новое здание детской музыкальной школы и Дома детского творчества, а школа-гимназия имени Малика Габдуллина получила современное учебное оборудование и лаборатории при поддержке фонда «Қазақстан халқына».

Глава региона остановился на модернизации дорожной инфраструктуры. В текущем году завершен средний ремонт 47 км республиканской трассы Кокшетау – Атбасар, отремонтирована подъездная дорога к селу Шагалалы, на которую ранее обращались жители, полностью завершено асфальтирование 12 км дороги к селу Молодежное. Продолжаются работы на направлении Акан – Уголки – Баратай.

В прошлом году масштабная работа по водоснабжению охватила 32 населенных пункта, где проживают более 8 тысяч человек. В 12 селах централизованный водопровод построен с нуля, еще в 19 установлены комплексы очистки воды. Обновление водопроводных сетей и водонапорных башен продолжается.

Марат Ахметжанов также отметил экономический потенциал района. Здесь открыты новые производственные объекты, в том числе каолиновый комбинат «Qazaq Kaolin» и предприятие по переработке свинецсодержащего сырья Open Minerals Group. Продолжается развитие животноводства: в селе Еленовка введена молочно-товарная ферма на 400 голов, в перспективе планируется строительство еще двух МТФ общей мощностью около 4 тысяч голов.

Зерендинский район сохраняет и укрепляет позиции одного из туристических центров области. В этом году открылись экопарк «Зеренда» и СПА-центр на курорте «Еликты Парк», расширяется инфраструктура зоны отдыха «Парус» и Family Park. Общий объем инвестиций в новые туристические объекты превысил 700 млн теңге.

В завершение встречи глава региона вручил ключи от новых квартир 20 очередникам из категории социально уязвимых слоев населения. Жилье предоставлено в построенных в районном центре 10 двухквартирных домах, квартиры в которых были выкуплены для обеспечения нуждающихся семей. Также глава региона передал памятные подарки школьникам, добившимся высоких результатов в областных и республиканских интеллектуальных конкурсах.