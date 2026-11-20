Сегодня в рамках III Форума работников сельского хозяйства Глава государства Касым-Жомарт Токаев вручил государственные награды представителям аграрной отрасли. Среди награжденных – жители Акмолинской области.

Алия Капарова, телятница ТОО «Burabay Milk» из села Баянбай Бурабайского района, награждена медалью «Ерен еңбегі үшін». За восемь лет работы она зарекомендовала себя как добросовестный и ответственный специалист, преданный своему делу.

Виктор Клишин, механизатор ТОО «Жер Өнімдері», удостоен ордена «Еңбек Даңқы» III степени. С 2010 года он трудится на предприятии, внося вклад в развитие сельского хозяйства региона.

Выступая на форуме, Президент отметил особую значимость добросовестного труда и служения интересам страны.

«Наш народ не случайно говорит: «Ердің атын еңбек шығарады» – «Человека прославляет его труд». В конечном счете, самый благородный поступок – беззаветное служение интересам страны. Граждане, безупречно и добросовестно отстаивающие интересы нации, всегда будут пользоваться заслуженным уважением. Это незыблемый принцип Справедливого Казахстана. Сегодня здесь собрались люди, искренне радеющие за благополучие народа и преданные своему делу. Государство всегда будет поддерживать вас и высоко ценить ваш труд. Еще раз выражаю всем вам искреннюю благодарность», – сказал Глава государства.

Поздравляем наших земляков с заслуженными государственными наградами!