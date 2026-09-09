Завершается ремонт дороги между селами Садовое и Красный Яр

Средним ремонтом охвачен участок дороги от села Садовое Зерендинского района до улицы Умышева в селе Красный Яр города Кокшетау.

«Работы по выравниванию дорожного полотна начались еще в прошлом году, но в активную фазу ремонтные работы вступили летом. Все работы проходят в установленные сроки», – рассказал заместитель руководителя управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Акмолинской области Жумабек Хайролла.

Сегодня на объекте работают около 50 человек и более 20 единиц спецтехники – асфальтоукладчики, катки, грузовые машины. Проведены работы по устранению пучинистых мест, ресайклирование основания, а также укладка двух слоев асфальтобетонного покрытия.

Представители подрядной организации ТОО «Кокшетау жолдары» отмечают, что, укладка асфальта будет завершена до конца недели. Оставшиеся работы по укреплению обочин продлятся до конца сентября.

К слову, в регионе на 2026 год запланирован ремонт 400 км дорог. На сегодняшний день 85% работ уже завершены.