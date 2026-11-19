В Акмолинской области возобновило работу одно из значимых предприятий строительной индустрии Казахстана – «Кокше Цемент». После нескольких месяцев простоя на заводе восстановлены производственные процессы, модернизировано оборудование и сохранены сотни рабочих мест. Благодаря привлечению нового инвестора в развитие предприятия направлено более 10 млрд тенге. Сегодня завод с проектной мощностью до 2 млн тонн цемента в год готов наращивать выпуск отечественной продукции и обеспечивать строительную отрасль страны необходимыми материалами.

Возобновление деятельности предприятия стало результатом совместной работы акимата Акмолинской области, акционеров и нового инвестора. С сентября 2025 года по май 2026 года завод был вынужден приостановить производство из-за финансовых затруднений и необходимости капитального ремонта. Привлеченные инвестиции позволили восстановить производственную инфраструктуру, модернизировать оборудование и обеспечить условия для дальнейшей стабильной работы.

С деятельностью предприятия ознакомился заместитель акима Акмолинской области Ернар Жаркешов. В ходе рабочей поездки он осмотрел производственные мощности, оценил результаты модернизации и встретился с трудовым коллективом. Особое внимание было уделено вопросам занятости, оплаты труда и перспективам дальнейшего развития производства. Сегодня заработная плата выплачивается своевременно. Более того, инвестор уже повысил ее на 30%.

Восстановление завода имеет особое значение в контексте задач по развитию отечественной промышленности и увеличению доли казахстанской продукции в строительной отрасли. В преддверии объявленного Главой государства года масштабного строительства возрастают потребности в качественных строительных материалах отечественного производства. Развитие строительной отрасли формирует дополнительные возможности для промышленных предприятий региона, способных обеспечить внутренний рынок собственной продукцией.

«Президентом поставлены масштабные задачи по развитию строительной отрасли. В Акмолинской области уже начата реализация крупных социально значимых проектов, поддержанных Правительством. В этих условиях особенно важно развивать собственную производственную базу. Восстановление такого предприятия, как "Кокше Цемент", позволяет укреплять промышленный потенциал региона, обеспечивать занятость населения и создавать условия для участия отечественных производителей в реализации государственных проектов», – отметил заместитель акима Акмолинской области Ернар Жаркешов.

Сегодня «Кокше Цемент» располагает производственными мощностями до 2 млн тонн цемента в год. В планах предприятия на 2026–2027 годы – выпуск порядка 1,5 млн тонн продукции. Важным преимуществом завода является наличие собственной сырьевой базы, включающей карьеры известняка и аргиллита. Это позволяет обеспечивать производственный процесс основными видами сырья без зависимости от сторонних поставщиков.

Кроме того, предприятие активно взаимодействует с местным бизнесом, привлекая предпринимателей к транспортировке сырья и выполнению производственных задач.

«Мы ориентированы на выпуск цемента со стопроцентным казахстанским содержанием и готовы обеспечивать потребности строительной отрасли северного региона. С учетом масштабных проектов, которые сегодня реализуются в стране, перед предприятием открываются серьезные перспективы», – рассказал генеральный директор ТОО «Кокше-Цемент» Тимур Утешев.