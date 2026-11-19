Глава региона Марат Ахметжанов встретился с жителями Коргалжынского района. В ходе встречи обсудили итоги социально-экономического развития, реализацию ключевых проектов и задачи на предстоящий период. Особое внимание уделено развитию сельского хозяйства, инфраструктуры и повышению качества жизни населения.

Аграрный сектор остается основой экономики района. Несмотря на засушливые погодные условия, сельхозтоваропроизводители собрали более 157 тысяч тонн зерна. За последние три года площадь масличных культур увеличилась почти в семь раз и достигла 20,8 тысячи гектаров. Положительных результатов добились хозяйства ТОО «САСС Агро», «Жанибек и Керей», «Тінәлі-2022» и «Ависс».

Глава региона отметил перспективы развития орошаемого земледелия и животноводства. Коргалжынский район включен в концепцию формирования единого мясного кластера Акмолинской области. В этой связи местным хозяйствам рекомендовано активнее использовать программы льготного кредитования, наращивать поголовье и развивать племенное животноводство.

Продолжается работа по привлечению инвестиций и развитию перерабатывающей отрасли. В селе Коргалжын планируется запуск молокоперерабатывающего предприятия «Agro Olymp Logistic», а в селе Сабынды реализуется проект по восстановлению тепличного хозяйства.

В социальной сфере отмечены результаты модернизации объектов образования, здравоохранения, культуры и спорта. В Коргалжыне построен физкультурно-оздоровительный комплекс и проведен капитальный ремонт районной больницы. Продолжается ремонт дома культуры в Сабынды, а в следующем году начнется обновление аналогичного объекта в селе Шалкар. При поддержке фонда «Қазақстан халқына» оснащены одна опорная и три малокомплектные школы района.

В числе приоритетных задач остается развитие инфраструктуры. В 2027 году запланирован ремонт дорог в селах Коргалжын, Кенбидайык, Шалкар и Сабынды. Продолжается реконструкция Нуринского группового водопровода, которая позволит улучшить водоснабжение 12 населенных пунктов района.

Значимым проектом станет строительство в селе Коргалжын блочно-модульной котельной и тепловых сетей протяженностью 8 километров в рамках инициативы Главы государства «Народная стройка». Завершение работ запланировано на 2028 год. Реализация проекта позволит впервые обеспечить районный центр централизованным теплоснабжением.

По итогам встречи Марат Ахметжанов поручил районному акимату продолжить работу по развитию сельского хозяйства, привлечению инвестиций, эффективному использованию земельных ресурсов и своевременной реализации инфраструктурных проектов.

В завершение состоялось награждение жителей района, внесших значительный вклад в его развитие. Также глава региона провел личный прием граждан, в ходе которого жители смогли обратиться с волнующими их вопросами.