В областном центре продолжается строительство нового кирпичного завода, который сможет выпускать до 60 млн штук продукции в год. Запуск предприятия запланирован на 2027 год. Проект предусматривает создание 200 постоянных рабочих мест и направлен на укрепление промышленного потенциала региона, а также обеспечение строительной отрасли отечественными материалами.

С ходом реализации проекта на строительной площадке ТОО «Кирзавод» ознакомился аким Акмолинской области Марат Ахметжанов.

На сегодняшний день строительные и отделочные работы выполнены на 95%. Завершается благоустройство территории, ведётся подготовка к организации производственного процесса. Техническое открытие предприятия запланировано на конец текущего года, а выход на полноценную производственную мощность – на 2027 год. Основным рынком сбыта станет Казахстан.

В ходе посещения глава региона отметил, что развитие собственного производства строительных материалов приобретает особую актуальность в условиях масштабного строительства в области.

«В рамках программы «Народная стройка» предусмотрено возведение большого количества различных объектов, при этом особое внимание уделяется использованию отечественных строительных материалов. Сегодня в области строятся крупные объекты, в том числе Казахский музыкально-драматический театр и стадион. Все они требуют значительных объёмов строительной продукции. Поэтому развитие собственного производства, в том числе кирпича, имеет стратегическое значение. Это позволит обеспечить внутренние потребности, создать новые рабочие места и укрепить промышленную базу региона», – подчеркнул Марат Ахметжанов.