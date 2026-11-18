Регион наращивает не только производство сельскохозяйственной продукции, но и мощности по ее переработке. В Кокшетау ТОО «GARANTI EXPORT» запустило современный комплекс, который позволяет перерабатывать до 30 тысяч тонн бобовых, масличных и зерновых культур в год. Продукция предприятия поставляется на внутренний рынок и экспортируется в страны ближнего и дальнего зарубежья.

С работой предприятия ознакомился аким Акмолинской области Марат Ахметжанов в ходе рабочей поездки по Кокшетау.

Компания основана в 2017 году. Новый перерабатывающий комплекс введен в эксплуатацию в 2025 году. Сегодня продукция предприятия востребована не только в Казахстане, но и за его пределами. Среди экспортных направлений – Узбекистан, Кыргызстан, Туркменистан, Турция, Азербайджан, Таджикистан, Грузия и страны Европейского союза.

В ходе посещения глава региона отметил, что развитие переработки становится особенно актуальным на фоне роста производства сельскохозяйственной продукции. За последние три года площадь посевов масличных культур в Акмолинской области увеличилась в четыре раза и достигла 838 тысяч гектаров. Это позволило существенно укрепить сырьевую базу региона и создало дополнительные возможности для развития перерабатывающих предприятий.

«Сегодня важно не просто выращивать и реализовывать сельскохозяйственное сырье, а создавать на его основе продукцию с высокой добавленной стоимостью. За последние годы в регионе значительно увеличились площади посевов масличных культур, получен хороший урожай. Теперь необходимо последовательно развивать переработку внутри области. Такие предприятия создают рабочие места, расширяют экспортные возможности и укрепляют экономический потенциал региона», – подчеркнул Марат Ахметжанов.

В планах компании – дальнейшее расширение производственных возможностей за счет строительства дополнительного элеватора. Это позволит увеличить объемы приемки и хранения сельскохозяйственного сырья, обеспечить стабильную загрузку перерабатывающего комплекса и нарастить выпуск готовой продукции.

Развитие подобных производств открывает для аграрного сектора Акмолинской области новые возможности: от укрепления внутренней перерабатывающей базы до расширения географии экспорта.