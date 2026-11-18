На кокшетауском заводе АО «Тыныс» началось производство газовых баллонов и специальных клапанов для их безопасной эксплуатации. При полной загрузке предприятие сможет выпускать до 10 тысяч баллонов за смену. Новое направление ориентировано прежде всего на обеспечение внутреннего рынка востребованной отечественной продукцией.

С производственными возможностями предприятия ознакомился аким Акмолинской области Марат Ахметжанов в ходе рабочей поездки по Кокшетау.

АО «Тыныс» – одно из промышленных предприятий региона, выпускающее авиационную технику, медицинское оборудование, средства пожаротушения, газонапорную арматуру и полиэтиленовые трубы. Продукция завода поставляется не только по Казахстану, но и в Россию, Узбекистан и Украину.

Особое внимание в ходе посещения уделили новому производственному направлению. Потребность в газовых баллонах остается высокой: только в Акмолинской области сегодня эксплуатируется более 220 тысяч единиц такой продукции. При этом важное значение имеет не только обеспечение потребителей, но и качество изделий, напрямую связанное с безопасностью людей.

Глава региона отметил, что развитие производства необходимо рассматривать с учетом потребностей внутреннего рынка и возможностей предприятия. Важно оценить перспективы расширения мощностей, обеспечить стабильные поставки сырья и комплектующих, а также подготовку квалифицированных специалистов.

«У предприятия уже есть производственная площадка, необходимая инфраструктура и опыт. Поэтому развитие действующих мощностей экономически целесообразнее, чем строительство нового завода с нуля. Необходимо определить общую потребность страны в газовых баллонах и исходя из этого оценить возможности дальнейшего расширения производства. Важно обеспечить предприятие необходимыми материалами, комплектующими и квалифицированными кадрами», – подчеркнул Марат Ахметжанов.

Развитие нового направления на базе действующего предприятия позволит расширить линейку отечественной промышленной продукции и укрепить производственный потенциал Акмолинской области.