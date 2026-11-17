Под председательством заместителя акима Акмолинской области Алтынай Амреновой прошло заседание межведомственной комиссии по профилактике правонарушений. В нем приняли участие руководители правоохранительных и государственных органов, акимы районов и городов.

Участники рассмотрели вопросы обеспечения общественной безопасности, предупреждения правонарушений на улицах и в общественных местах, а также меры по улучшению криминогенной обстановки.

По данным департамента полиции, за десять месяцев текущего года количество зарегистрированных преступлений в области снизилось на 8%. Вместе с тем на отдельных территориях сохраняется рост преступности и отдельных видов правонарушений.

Отдельно обсуждены меры по пресечению незаконной реализации алкоголя в ночное время, контролю за заброшенными зданиями, которые могут использоваться для противоправной деятельности, а также профилактике краж на придомовых территориях.

В частности, отмечена необходимость выявления и учета заброшенных объектов, установления их собственников, ограничения доступа в такие здания. Для предупреждения краж поручено усилить взаимодействие полиции с КСК и ОСИ, активизировать разъяснительную работу с жителями, проработать вопросы установки камер видеонаблюдения и дополнительного освещения во дворах и подъездах.

«Необходимо усилить профилактическую работу на местах: обеспечить контроль за соблюдением ограничений по продаже алкоголя в ночное время, провести инвентаризацию заброшенных зданий и принять меры по ограничению доступа к ним. Особое внимание уделить профилактике краж во дворах, усилить взаимодействие полиции с КСК и ОСИ, проработать вопросы установки камер видеонаблюдения и дополнительного освещения, а также активизировать разъяснительную работу с жителями», – подвела итог Алтынай Амренова.