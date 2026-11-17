Завершен средний ремонт и введен в эксплуатацию участок автомобильной дороги республиканского значения Р-6 Макинск – Аксу – Торгай с 31-го по 71-й километр.

Автодорога Макинск – Аксу – Торгай имеет особое социально-экономическое значение для региона, соединяя Макинск, Мамай и Аксу, обеспечивая транспортную доступность сельских территорий и создавая благоприятные условия для развития местного бизнеса.

Особую значимость проекту придает тот факт, что данный участок дороги не ремонтировался на протяжении 40 лет. За это время обновление дорожного покрытия стало долгожданным событием для местных жителей. Сегодня дорога получила новое асфальтобетонное покрытие для комфортного и безопасного передвижения.

В рамках проекта обновлено 40 километров дороги III технической категории, уложено свыше 278 тысяч квадратных метров нового асфальтобетонного покрытия. К реализации проекта привлечены 60 специалистов и 50 единиц специализированной дорожной техники. В дорожных работах использованы дорожно-строительные материалы местного производства.