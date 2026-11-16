В Акмолинской области обсудили вопросы лекарственного обеспечения населения

На рабочем совещании под председательством заместителя акима Акмолинской области Алтынай Амреновой обсудили вопросы обеспечения населения региона лекарственными средствами и медицинскими изделиями.

В ходе совещания заслушаны доклады управления здравоохранения области, филиала ТОО «СК-Фармация» и департамента медицинского и фармацевтического контроля. Рассмотрены вопросы планирования потребности, закупа, поставки и распределения лекарственных средств, а также обеспечения их бесперебойной доступности для населения.

В регионе на стационарном уровне закуплено свыше 1,2 тыс. наименований лекарственных средств и медицинских изделий, на амбулаторном уровне – 431. Через «социальный кошелёк» выдано 641 тыс. электронных ваучеров, что составляет 68% от общего количества рецептов. Особое внимание уделяется обеспечению пациентов с редкими заболеваниями: за счёт областного бюджета лекарственными средствами обеспечены 109 пациентов.

Также рассмотрены вопросы цифрового мониторинга движения лекарственных средств, прослеживаемости поставок и совершенствования логистических процессов. С начала года поступило 2,5 млн единиц маркированных лекарств. Напомним, с 2025 все закупки полностью переведены на электронный формат через единую фармацевтическую информационную систему и портал MED.ECC.

В рамках стационарного обеспечения создано 11 отделений госпитальной фармации. В Атбасарской и Буландынской районных больницах открытие отделений на стадии завершения.

«Необходим постоянный контроль и слаженная работа всех ответственных госорганов. Население не должно страдать от бюрократических и иных проволочек. Наша задача – обеспечить жителей необходимыми лекарственными средствами на постоянной основе. От этого зависит здоровье людей, а иногда и их жизнь. Об этом мы не должны забывать», – отметила Алтынай Амренова.

В регионе уже ведётся практическая работа по формированию потребности и организации закупа лекарственных средств и медицинских изделий. Так, совместно с ТОО «СК-Фармация» принимаются заявки медицинских организаций на предстоящий закуп на 2027 год

По итогам совещания обозначены задачи по дальнейшей координации работы, своевременному решению возникающих вопросов и обеспечению стабильного лекарственного обеспечения населения области.