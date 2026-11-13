В Зерендинском районе открыли 23-ю площадку с начала года

В Зеренде открыли новое футбольное поле. Объект стал 23-й площадкой, открытой в районе с начала года. В торжественной церемонии приняли участие заместитель акима района Ермек Даукенов, аксакалы села, жители и молодежь.

«Все начинается с игры. Сегодня ребята выходят во двор погонять мяч с друзьями, а завтра кто-то из них придет на первую тренировку и сыграет в своем первом турнире», – сказал Ермек Даукенов.

Всего за последние два года в районе оборудовали 37 площадок для игр, спорта и отдыха, направив на эти цели около 350 миллионов теңге. Среди них – площадки для футбола и баскетбола, занятий на турниках, а также игровые площадки для самых маленьких. Эта работа направлена на повышение доступности спорта и активного отдыха для сельских жителей.