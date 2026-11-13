Аким Акмолинской области Марат Ахметжанов провел личный прием граждан, в ходе которого были рассмотрены вопросы строительства и финансирования объектов, обеспечения жильем, а также поддержки культурных инициатив.

В частности, жители обратились по вопросам финансирования выполненных работ по строительству физкультурно-оздоровительного комплекса в поселке Красный Яр и обеспечения жильем многодетных матерей.

Также было рассмотрено обращение об организации и финансировании творческого вечера, посвященного памяти известной казахстанской поэтессы, журналистки, переводчицы и композитора Марфуги Бектемировой.

По всем обращениям даны соответствующие поручения профильным государственным органам.