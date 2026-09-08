Аким Акмолинской области Марат Ахметжанов провел прием граждан по личным вопросам

Одной из тем встречи стала проблема контроля за наполнением контейнеров твердыми бытовыми отходами. В частности, было предложено рассмотреть возможности применения современных технологий, в том числе дронов.

Также в ходе приема были рассмотрены вопросы финансирования инвестиционных проектов, в том числе строительства комбикормового завода в Буландынском районе и овощехранилища в Кокшетау.

Глава региона отметил важность всесторонней оценки представленных предложений, прежде всего с точки зрения их практической значимости и влияния на развитие области.

«Изучите вопрос и подготовьте обоснование – каким будет экономический и социальный эффект для жителей области», – поручил глава региона.

По итогам приема ответственным государственным органам поручено детально проработать поступившие обращения.