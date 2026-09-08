В Жаркаинский район за два года приехали 17 медицинских специалистов

В Жаркаинском районе продолжается системная работа по привлечению и закреплению медицинских кадров. Особое внимание уделяется созданию условий для профессиональной деятельности и комфортного проживания специалистов.

Сегодня система здравоохранения Жаркаинского района представлена районной больницей, 4 врачебными амбулаториями, 15 медицинскими пунктами и фельдшерско-акушерским пунктом. В 2025 году медорганизации района пополнили 8 специалистов, а с начала 2026 года в район прибыли ещё 9. Среди прибывших – фельдшеры, медсёстры, врач общей врачебной практики, а также хирург, проходящий резидентуру. Несколько молодых специалистов приехали из Костанайской области после окончания Аркалыкского медицинского колледжа, выбрав Жаркаинский район для дальнейшего профессионального развития.

Одним из новых специалистов стала Алсу Исенова. В 2026 году она окончила Карагандинский медицинский университет по специальности «Общая врачебная практика» и теперь работает в городе Державинске

«Я родом из Жаркаинского района, из села Гастелло. После окончания университета мне хотелось работать в родном районе. Здесь я выросла, поэтому для меня важно быть полезной своим землякам и применять полученные знания на практике», – отмечает Алсу Исенова.

Одним из ключевых факторов привлечения и закрепления медицинских кадров остаётся создание необходимых условий для проживания. Прибывшим специалистам предоставляются квартиры, отдельным медицинским работникам – места в общежитии. Создание условий для профессионального роста и проживания медицинских работников позволяет не только привлекать молодых специалистов, но и формировать устойчивый кадровый потенциал системы здравоохранения Жаркаинского района.