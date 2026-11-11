В Акмолинской области развивается новое направление глубокой переработки зерна. На базе Научно-производственного центра зернового хозяйства имени А. И. Бараева в этом году начал работу первый среди научно-исследовательских организаций Казахстана комплекс по выпуску собственной органической продукции. Здесь выращенное на полях центра зерно превращают в цельнозерновые каши и сухие завтраки.

С деятельностью предприятия в рамках рабочей поездки в Шортандинский район ознакомился аким Акмолинской области Марат Ахметжанов. Ему представили технологические процессы, имеющиеся мощности и перспективы дальнейшего развития.

Главная особенность предприятия – полный цикл, объединяющий научную селекцию, выращивание зерновых культур, их переработку и выпуск готовых продуктов. В качестве сырья используется урожай центра, выращенный с соблюдением принципов органического земледелия.

Ассортимент включает цельнозерновые каши и сухие завтраки. Ежедневно здесь выпускают до 400–500 килограммов продукции. Таким образом, научные разработки получают практическое применение, а выращенное зерно становится продуктом с высокой добавленной стоимостью.

«Это пример эффективного взаимодействия науки и реального сектора экономики. Важно, что научная организация не ограничивается исследованиями и выращиванием зерновых культур, а самостоятельно проходит весь путь до выпуска готовой органической продукции. Такой подход открывает новые возможности для развития отечественной переработки», – отметил Марат Ахметжанов.

Сейчас руководство центра ведет переговоры с потенциальными инвесторами и партнерами. В планах – освоение республиканского рынка и выход на зарубежные площадки.