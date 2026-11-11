В Акмолинской области началась праздничная подготовка к 35-летию Независимости Казахстана

В Акмолинской области начались работы по праздничному оформлению населенных пунктов в честь 35-летия Независимости Республики Казахстан.

В настоящее время в городах и районах региона устанавливаются тематические элементы оформления, праздничная символика размещается на фасадах зданий и LED-экранах. Также ведутся работы по украшению улиц и общественных пространств, направленные на создание праздничной атмосферы.

Кроме того, официальная символика 35-летия Независимости активно используется в рамках различных культурно-массовых, общественных и других мероприятий, проводимых на территории области. Это способствует формированию единого визуального и тематического оформления юбилейных мероприятий.

Проводимая работа направлена на то, чтобы подчеркнуть историческое значение одного из главных праздников страны, создать праздничное настроение среди жителей региона и укрепить уважение к важнейшим событиям в истории Казахстана.

Напомним, что День Независимости Республики Казахстан ежегодно отмечается 16 декабря. В этом году исполняется 35 лет со дня обретения страной независимости. Эта знаменательная дата символизирует важный исторический этап становления государственности и развития страны.