Аким Акмолинской области Марат Ахметжанов встретился с жителями Шортандинского района. В ходе встречи были рассмотрены итоги социально-экономического развития: реализация инфраструктурных проектов, перспективы сельского хозяйства и промышленности, а также актуальные вопросы развития района, волнующие местных жителей.

Глава региона подчеркнул, что сегодня перед местными исполнительными органами стоит задача не просто выполнять намеченные планы, а добиваться конкретных результатов: создавать новые рабочие места, привлекать инвестиции и обеспечивать устойчивое развитие населенных пунктов. Особое внимание он уделил реализации поручений Главы государства, отметив, что масштабные преобразования должны находить отражение прежде всего в реальных делах и повышении благосостояния граждан.

Одной из ключевых тем встречи стало развитие инженерной инфраструктуры.

В поселке Шортанды в текущем году проведена модернизация котельных. Установлены три новых котла и приобретен один резервный. Это позволило снизить износ оборудования с 50% до 20%, а мощность котельных увеличить с 22,8 до 24,5 Гкал/час.

«Работа по развитию системы теплоснабжения продолжается. После строительства в прошлом году 3,2 километра тепловых сетей и установки блочно-модульной котельной в селе Дамса аналогичные проекты предусмотрены для поселков Шортанды и Жолымбет. Их реализация запланирована на 2027–2028 годы. В результате к централизованному отоплению будут подключены 93 многоквартирных жилых дома, а также объекты социальной сферы», – отметил Марат Ахметжанов.

Еще одним масштабным инфраструктурным проектом станет строительство газопровода «Ишим – Астана». Природным газом планируется обеспечить все 29 населенных пунктов Шортандинского района, где проживают порядка 25,6 тысячи человек. Кроме того, к централизованному газоснабжению предполагается подключить 25 объектов социальной сферы, шесть действующих котельных и 37 производственных объектов. Газификация не только повысит комфорт жителей, но и создаст дополнительные возможности для развития предпринимательства и промышленности.

О состоянии дорожной сети и дальнейших планах рассказал руководитель управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог Владимир Кулаков. По его словам, автомобильные дороги республиканскогол и областного значения, проходящие по территории района, в целом находятся в удовлетворительном состоянии.

«Два года назад по поручению акима области и с учетом обращений жителей был проведен ремонт автомобильной дороги областного значения Шортанды – Пригородное протяженностью порядка 60 километров. Сегодня она находится в хорошем состоянии. В текущем году на дороге Петровка – Кара-Адыр выполнена отсыпка инертными материалами, также установлены водопропускные трубы в рамках подготовки к паводковому периоду. Работы по укреплению этого участка продолжатся и в 2027 году. Кроме того, предусмотрена разработка проектно-сметной документации на средний ремонт автомобильной дороги Жолымбет – Шортанды протяженностью 50 километров. После получения положительного заключения планируется приступить к ремонту в 2028–2029 годах», – сообщил Кулаков.

Отдельно было отмечено, что районный акимат ежегодно предусматривает средства из местного бюджета на содержание и ремонт дорог районного значения и улиц населенных пунктов. Такая системная работа позволяет постепенно улучшать состояние дорожной инфраструктуры и повышать транспортную доступность сельских территорий.

Параллельно в районе ведется обновление социальной инфраструктуры. В текущем году ремонтом охвачены семь объектов образования в Дамсе, Жолымбете, Научном, Раевке, Тонкерисе, Ключах и поселке Шортанды. На эти цели направлен 91 млн тенге.

Значительный вклад в укрепление материально-технической базы школ вносит фонд «Қазақстан халқына». За последние три года на эти цели выделено 250 млн тенге. В школах Ключей, Новоселовки, Мыктыколя и школе №3 поселка Шортанды оборудованы современные универсальные кабинеты для изучения физики, химии и биологии.

Положительные изменения отмечаются и в сфере здравоохранения. Завершен капитальный ремонт районной больницы: обновлены фасад, кровля, внутренние помещения и хозяйственные постройки.

Кроме того, в прошлом году в селе Пригородном построен новый фельдшерско-акушерский пункт, который обеспечивает доступ к медицинской помощи порядка 1,5 тысячи жителей трех населенных пунктов.

В жилищном направлении также достигнуты конкретные результаты. Завершено строительство 36-квартирного дома для социально уязвимых категорий населения. На сегодняшний день 26 семей уже получили новое жилье, еще восемь семей стали новоселами. В рамках встречи аким области Марат Ахметжанов лично вручил ключи от квартир их обладателям.

Шортандинский район сохраняет значительный аграрный потенциал. Одним из наиболее заметных результатов последних лет стала диверсификация растениеводства и расширение посевных площадей под высокорентабельные культуры.

За последние три года площадь масличных культур в районе увеличилась почти в семь раз. По итогам нынешней уборочной кампании аграрии собрали 51 тысячу тонн маслосемян при урожайности 9,5 центнера с гектара. Валовой сбор зерновых и зернобобовых составил порядка 206 тысяч тонн. При этом около 85% собранной пшеницы соответствует третьему классу, а значительная часть урожая относится к категории высокобелковой пшеницы Hi-Pro.

Среди хозяйств, продемонстрировавших высокие результаты, глава региона отметил «Басколь 2012», «СХП Октябрьское» и «Петровское».

Важную роль в развитии отрасли играет государственная поддержка. В этом году сельхозтоваропроизводителям района направлено 13,9 млрд тенге в виде субсидий, льготных кредитов и лизингового финансирования. Вместе с тем аким области подчеркнул, что дальнейшее укрепление аграрного сектора требует последовательной диверсификации посевов, внедрения современных агротехнологий и ответственного использования выделяемых средств.

Отдельный акцент был сделан на развитии животноводства. В регионе последовательно формируется единый мясной кластер, предусматривающий создание племенных репродукторных хозяйств, крупных откормочных площадок общей мощностью 150 тысяч голов КРС и современного мясоперерабатывающего комплекса.

Для Шортандинского района это направление открывает дополнительные перспективы. Здесь уже реализуются проекты, ориентированные на увеличение производства животноводческой продукции. Так, в селе Ошак хозяйство «Агробиф» развивает мясо-молочный комплекс с объемом инвестиций 300 млн тенге. Объект рассчитан на содержание 600 голов скота.

В то же время хозяйство «Басколь 2012» развивает откормочную площадку на 200 голов лошадей. Объем вложенных инвестиций составляет 25 млн тенге.

Марат Ахметжанов призвал местные хозяйства активнее включаться в реализацию мясного кластера и использовать возможности льготных программ «Игілік» и «Береке». По его словам, район располагает необходимыми ресурсами для наращивания животноводческого потенциала. Важно направить их на расширение производств, увеличение поголовья скота и создание дополнительных источников дохода для сельского населения.

Наряду с сельским хозяйством важным направлением остается развитие промышленности. Сегодня на долю Шортандинского района приходится 6,6% общего объема промышленного производства области. В отрасли работают 65 предприятий, в том числе два крупных предприятия, занимающихся золотодобычей в Жолымбете.

Вместе с тем глава региона подчеркнул необходимость дальнейшей диверсификации экономики, формирования новых точек роста и привлечения инвестиций. Одним из перспективных направлений в этом плане является производство строительных материалов.

В районе реализуются два крупных инвестиционных проекта по строительству кирпичных заводов компаниями «НС Алуа» и «Бозайгыр». Общий объем инвестиций составляет 9 млрд тенге, а совокупная производственная мощность предприятий — 180 млн кирпичей в год. Запуск производств позволит создать 120 новых рабочих мест. Ввод заводов в эксплуатацию запланирован на первый и второй кварталы 2027 года.

«Сегодня работа акимов не должна ограничиваться распределением бюджетных средств. Необходимо работать над увеличением доходной базы региона, самостоятельно искать инвесторов, формировать новые точки экономического роста и добиваться открытия производств на местах. Важно, чтобы каждый реализуемый проект приносил реальную пользу региону и его жителям», – подчеркнул Марат Ахметжанов.

Подводя итоги встречи, глава региона отметил, что дальнейшее развитие Шортандинского района должно быть направлено на последовательное решение инфраструктурных вопросов, повышение качества социальных услуг, поддержку сельхозтоваропроизводителей и предпринимателей, а также создание новых производств и рабочих мест.

По словам акима области, главным критерием эффективности проводимой работы должны стать реальные положительные изменения в жизни людей, доступность необходимых услуг, комфортные условия проживания и новые возможности для развития каждого населенного пункта.