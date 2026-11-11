В Кокшетау чествовали специалистов сферы цифровизации и информационных технологий

В Кокшетау прошло торжественное мероприятие, посвященное Дню работников цифровизации и информационных технологий. Оно объединило около 200 IT-специалистов, разработчиков, связистов и представителей других направлений отрасли, вносящих вклад в развитие цифровой экосистемы и внедрение инноваций.

Участников поздравил руководитель аппарата акима Акмолинской области Ержан Жумабеков. Он отметил особую значимость праздника, подчеркнув, что 2026 год объявлен Президентом Годом цифровизации и искусственного интеллекта.

«В регионе ведется системная работа: развивается телекоммуникационная инфраструктура, внедряются цифровые решения в сельском хозяйстве, здравоохранении, сфере общественной безопасности и других отраслях. Признание проекта Smart Aqmola на республиканском уровне подтверждает потенциал области в реализации передовых технологических решений.

Вместе с тем перед нами стоят более масштабные задачи. Необходимо обеспечить доступность современных цифровых услуг для жителей городов и сельских населенных пунктов, расширить применение искусственного интеллекта и повысить эффективность государственного управления. Главным критерием цифровизации должны стать реальные результаты и улучшение качества жизни граждан», – подчеркнул Ержан Жумабеков.

Центральным событием стала церемония награждения профессионалов отрасли. За вклад в цифровое развитие региона отмечены более 30 специалистов.

Также в этот день в рамках Smart City Acceleration Demo Day состоялись презентации проектов, направленных на решение актуальных задач в сфере городской инфраструктуры, сельского хозяйства, экологии и безопасности.

Всего было представлено 10 перспективных разработок. Среди них – системы предупреждения о паводках, платформа видеоаналитики для мониторинга общественной безопасности, комплексы управления отходами и интеллектуальная навигационная система для людей с нарушениями зрения и др.

Лучшие стартап-команды получат возможность внедрить свои разработки в пилотном режиме на территории Акмолинской области.