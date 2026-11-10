Глава государства принял участие в торжественной церемонии награждения победителей и призеров Азиатских игр и Азиатских параигр. Среди отмеченных спортсменов – представители Акмолинской области Давид Дегтярев и Еркин Габбасов, прославившие регион и Казахстан своими выдающимися спортивными достижениями.

Напомним, на V летних Азиатских параиграх, проходивших в Японии, Давид Дегтярев завоевал золотую медаль по парапауэрлифтингу, установив новый рекорд соревнований. Показав результат 191 кг, спортсмен повторил свой личный рекорд и обеспечил себе лицензию на участие в Паралимпийских играх 2028 года в Лос-Анджелесе.

Еще одну золотую награду в копилку сборной Казахстана принес акмолинский спортсмен Еркин Габбасов. Он стал победителем соревнований по пулевой стрельбе, также завоевав лицензию на предстоящие Паралимпийские игры в Лос-Анджелесе.

Успехи Давида Дегтярева и Еркина Габбасова – предмет особой гордости для Акмолинской области. Их победы стали результатом многолетнего труда, силы духа, целеустремленности и высокого профессионализма тренерских команд, а также достойным вкладом акмолинских спортсменов в спортивную историю страны.