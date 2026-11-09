Акмолинская область – лидер по сбору зерна в Казахстане: аграрии намолотили 6,3 млн тонн

Акмолинская область заняла первое место среди регионов Казахстана по валовому сбору зерна. По итогам уборочной кампании 2026 года аграрии региона намолотили 6,3 млн тонн зерна. Но важен не только объем урожая: около 90% валового сбора составляет пшеница третьего класса, а большая часть зерна относится к категории Hi-Pro с повышенным содержанием белка.

В этом году аграрии региона провели масштабную работу на полях. Общая посевная площадь составила 5,6 млн гектаров – на 110,8 тыс. гектаров больше, чем годом ранее. Зерновые и зернобобовые культуры убраны на всей запланированной площади – 4,5 млн гектаров. Средняя урожайность составила 14 центнеров с гектара.

Однако главный показатель нынешнего сезона – не только количество собранного зерна, но и его качество: порядка 90% валового сбора составляет пшеница третьего класса. При этом около 70 процентов этого объема соответствует категории Hi-Pro, которая отличается повышенным содержанием белка. Его уровень достигает 17,6%, а содержание клейковины составляет 30–38%.

Такие характеристики повышают конкурентоспособность акмолинского зерна и его востребованность на рынке. Для региона, традиционно являющегося одним из ведущих зерновых центров страны, качество урожая имеет особое значение. Первое место по валовому сбору зерна в республике еще раз подтверждает значительный потенциал аграрного сектора Акмолинской области.

Хорошие результаты достигнуты и по другим сельскохозяйственным культурам. Уборка масличных завершена на площади 837,9 тыс. гектаров. Собрано 839,1 тыс. тонн маслосемян при средней урожайности 10 центнеров с гектара. Валовой сбор картофеля составил 168 тыс. тонн, овощей – 21,4 тыс. тонн.

За каждым из этих показателей стоит большая работа сельхозтоваропроизводителей, механизаторов, агрономов и всех специалистов, задействованных в полевом сезоне. Для своевременного проведения уборки было привлечено более 14,5 тыс. единиц сельскохозяйственной техники, в том числе около 7 тыс. зерноуборочных комбайнов. Из них 4,8 тыс. – высокопроизводительные машины.

Особое внимание уделили бесперебойному обеспечению аграриев горюче-смазочными материалами. Для области предусмотрено 81,2 тыс. тонн удешевленного дизельного топлива, дополнительно 8,5 тыс. тонн выделено на сушку зерновых и масличных культур.

Параллельно с уборкой шла подготовка к зимовке животноводческих хозяйств. Регион полностью выполнил план по заготовке сена – 1,35 млн тонн. Сверх плановых показателей заготовлено 256,8 тыс. тонн сенажа, 225,7 тыс. тонн силоса и 812,7 тыс. тонн соломы. Это позволит обеспечить необходимую кормовую базу на предстоящий стойловый период.

Важным условием успешного завершения сезона стала подготовленная инфраструктура для приема и хранения урожая. В области работают 67 хлебоприемных предприятий общей вместимостью 4,4 млн тонн, а также около 1,5 тыс. складов сельхозтоваропроизводителей. Совокупная емкость зернохранилищ достигает 7,3 млн тонн, что позволяет обеспечить размещение собранного урожая.

На хлебоприемные предприятия уже поступило 2,7 млн тонн зерна, в том числе 1,9 млн тонн пшеницы. Из поступившего объема пшеницы 1,6 млн тонн приходится на зерно третьего класса.

Нынешние результаты стали возможны благодаря последовательной поддержке агропромышленного комплекса. В 2026 году на его развитие в Акмолинской области предусмотрено порядка 324,8 млрд тенге – примерно на треть больше, чем в прошлом году.

Завершение уборочной кампании – это одновременно подведение итогов одного сельскохозяйственного сезона и начало подготовки к следующему. Уже засыпано 539,8 тыс. тонн семян зерновых культур, что полностью обеспечивает потребность региона для проведения посевной кампании 2027 года.

Таким образом, Акмолинская область не просто завершила уборочную кампанию с достойным результатом, а подтвердила статус ведущего аграрного региона страны, заняв первое место в Казахстане по валовому сбору зерна. 6,3 млн тонн урожая, высокое качество пшеницы, сформированная кормовая база и подготовленная инфраструктура создают прочную основу для дальнейшего развития сельского хозяйства и укрепления продовольственной безопасности страны.