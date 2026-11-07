Новые трамплины и ледовая арена: в Щучинске строят масштабный спортивный комплекс

Четыре учебно-тренировочных трамплина, специализированная школа-интернат на 300 мест и крытая ледовая арена почти на 3 тысячи зрителей. Такие масштабные объекты появятся в Щучинске в рамках строительства третьей очереди Центра олимпийской подготовки по зимним видам спорта. Строительные работы уже начались.

С ходом реализации проекта и планами дальнейшего строительства ознакомился аким Акмолинской области Марат Ахметжанов. В ближайшем будущем Центр станет местом подготовки сборных по зимним видам спорта к международным соревнованиям и Олимпийским играм, что выведет подготовку спортивного резерва на качественно новый уровень и укрепит позиции Казахстана.

Архитектурная концепция комплекса предусматривает создание единой спортивно-образовательной среды, в которой будут объединены учебный процесс, профессиональная подготовка и восстановление спортсменов. Также проектом предусмотрено строительство жилого корпуса для профессорско-преподавательского состава и объектов инженерной инфраструктуры.

«Наша главная задача – создать все условия для того, чтобы молодые спортсмены могли раскрывать свои способности, совершенствовать мастерство и добиваться высоких результатов. Для этого необходима современная инфраструктура, которая объединит качественное образование, полноценный тренировочный процесс и условия для восстановления. Новый комплекс позволит обучать 300 учащихся и обеспечит круглогодичную подготовку до 100 спортсменов, а также создаст базу для крупных соревнований международного уровня. Уверен, что эта база внесет весомый вклад в развитие зимних видов спорта и формирование спортивного резерва страны», – подчеркнул Марат Ахметжанов.

Реализация третьей очереди существенно расширит возможности действующего Центра олимпийской подготовки. Здесь появятся условия для проведения учебно-тренировочных сборов, совершенствования профессионального мастерства и подготовки спортсменов к соревнованиям различного уровня. В перспективе комплекс станет важной частью спортивной инфраструктуры страны, укрепит позиции Щучинска как одного из центров развития зимних видов спорта и откроет новые возможности для воспитания следующего поколения казахстанских чемпионов.