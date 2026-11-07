В Бурабае началось строительство современного конгресс-центра международного уровня

В курортной зоне Бурабай началась реализация одного из значимых инфраструктурных проектов, призванных вывести туристический потенциал Акмолинской области на новый уровень. Аким области Марат Ахметжанов дал старт строительству многофункционального конгресс-центра, который станет современной площадкой для проведения международных форумов, деловых встреч, выставок и масштабных культурных мероприятий.

Проект реализуется в рамках программы «Народная стройка», инициированной Главой государства, и станет важным шагом в формировании Бурабая как круглогодичного туристического центра.

«Это один из первых объектов, возводимых в рамках программы «Народная стройка». Бурабай входит в число трех приоритетных туристических центров Казахстана и обладает уникальным природным потенциалом. Сегодня важно не только сохранять его привлекательность как места для отдыха, но и создавать новую инфраструктуру, которая позволит принимать гостей в любое время года. Конгресс-центр откроет дополнительные возможности для развития делового и событийного туризма, укрепит позиции курорта и повысит его конкурентоспособность», – подчеркнул Марат Ахметжанов.

Особую роль новый комплекс сыграет в развитии MICE-туризма – направления, связанного с проведением деловых встреч, конференций, выставок и корпоративных мероприятий. Появление площадки такого масштаба позволит привлекать в регион международные организации, бизнес-сообщества и профессиональные объединения. Это также даст возможность увеличить туристический поток в межсезонье, обеспечить более равномерную загрузку гостиниц, санаториев и других объектов туристической инфраструктуры.

«Важно, что проект имеет не только туристическое, но и серьезное экономическое значение. Его реализация даст импульс развитию малого и среднего бизнеса, сферы услуг, общественного питания и транспортной инфраструктуры. Это новые рабочие места, дополнительные инвестиции и возможности для местных предпринимателей», – отметил глава региона.

Общая площадь комплекса составит 12,8 тыс. квадратных метров. Архитектурно-функциональное решение предусматривает создание современной многоформатной площадки: зрительный зал на 1000 мест, конференц-зал на 160 участников, выставочные пространства, мультимедийный зал, кафе, а также мастерские прикладного искусства и студии для развития креативных индустрий.

Отдельное место в комплексе займет экспозиция «Казахстанская панорама: музеи регионов», рассчитанная на размещение до 10 тысяч экспонатов. В современном цифровом формате она представит историческое и культурное наследие различных регионов страны, став новой точкой притяжения для жителей и гостей Бурабая.

Таким образом, конгресс-центр объединит деловую, культурную и выставочную функции. Его создание позволит расширить туристическое предложение курорта, сделать Бурабай привлекательным не только для любителей природного отдыха, но и для участников международных событий, деловых форумов и культурных проектов.