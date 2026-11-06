Марат Ахметжанов обозначил приоритеты дальнейшего развития Егиндыкольского района

Аким Акмолинской области Марат Ахметжанов встретился с жителями Егиндыкольского района. В ходе встречи были рассмотрены итоги социально-экономического развития территории, реализация инфраструктурных проектов, перспективы агропромышленного комплекса и вопросы повышения качества жизни населения.

Открывая встречу, глава региона отметил, что страна вступает в новый этап развития, связанный с масштабными преобразованиями и реализацией программы общенационального строительства. По его словам, главная задача – преобразовать намеченные планы в конкретные результаты, которые будут ощутимы для каждого жителя.

Одним из перспективных инфраструктурных проектов для района станет строительство автомобильного коридора «Центр – Запад». Его общая протяженность по территории Акмолинской области составит 354 километра, из которых 121,3 километра пройдут через Егиндыкольский район. В настоящее время ведется корректировка проектной документации и работа по передаче дорог областного значения на баланс Комитета автомобильных дорог.

Глава региона также остановился на изменениях, произошедших в районном центре и сельских населенных пунктах. В селе Егиндыколь отремонтировано восемь улиц общей площадью 2 тысячи квадратных метров, установлены 32 опоры освещения и светофор, обустроен тротуар по улице Победы. Кроме того, впервые за 35 лет возобновлено автобусное сообщение между Егиндыколем и Спиридоновкой.

Продолжается благоустройство общественных пространств. В Спиридоновке обустроена пляжная зона, а в Егиндыколе ведутся работы по созданию современной зоны отдыха у воды. В Молодежном парке обновлена футбольная площадка и оборудована площадка для пляжного волейбола. Также проведен ремонт фасадов двух многоквартирных домов.

Отдельное внимание уделено вопросам теплоснабжения. В текущем году на модернизацию котельной села Егиндыколь из областного бюджета направлено 65 млн тенге. Вместо трех устаревших котлов установлены два новых, благодаря чему мощность объекта увеличена более чем в два раза – с 1,2 до 2,5 Гкал/час. Кроме того, отремонтировано и проложено 600 метров теплотрассы, что позволило подключить к центральному теплоснабжению здание колледжа и налоговой службы.

В жилищной сфере одним из значимых результатов стало завершение в прошлом году строительства девяти домов на 32 квартиры. Новое жилье получили 21 семья. В настоящее время остаются нераспределенными 11 квартир, вопрос их предоставления обсуждался с представителем областного филиала Отбасы банка.

Важную роль в развитии района играет и социальная ответственность бизнеса. При поддержке сельхозтоваропроизводителей проведен ремонт педиатрического отделения районной больницы. Кроме того, в селе Буревестник на спонсорские средства ведется строительство административного здания, где разместятся медицинский пункт и сельский акимат.

В ходе встречи также подвели итоги исполнения поручений, данных по результатам прошлогоднего общения с населением. Так, полностью решен вопрос кадрового обеспечения ФАПа в селе Бауманское, а автомобиль скорой помощи после ремонта вновь работает в штатном режиме. В селе Буревестник построена антенно-мачтовая конструкция, благодаря которой жители получили доступ к мобильной связи и интернету.

Значительная часть встречи была посвящена развитию агропромышленного комплекса. Несмотря на сложные погодные условия и засуху, аграрии района собрали более 292 тысяч тонн зерна при средней урожайности 10,5 центнера с гектара. При этом около 90% урожая соответствует пшенице третьего класса, а 70% относится к категории высокобелковой пшеницы Hi-Pro.

Положительная динамика отмечается и в диверсификации посевных площадей. За последние три года площадь масличных культур увеличилась в пять раз – с 4,7 тысячи гектаров в 2023 году до 23 тысяч гектаров в текущем году. Валовой сбор составил 14,9 тысячи тонн.

Глава региона подчеркнул необходимость дальнейшего развития животноводства и привлечения инвестиций в переработку сельскохозяйственной продукции.

Также отмечен потенциал Егиндыкольского района в развитии мясного животноводства. В рамках программы «Береке» хозяйство «Қоржынкөл-А» планирует приобрести более 500 голов крупного рогатого скота на сумму 1,1 млрд теңге. В настоящее время пакет документов направлен на рассмотрение.

Вместе с тем Марат Ахметжанов обратил внимание на необходимость активнее использовать меры государственной поддержки, развивать кооперацию фермерских хозяйств, увеличивать поголовье скота и создавать условия для переработки продукции непосредственно в регионе.

Отдельные поручения были даны районному акимату по развитию программы «Ауыл аманаты». В частности, необходимо провести анализ экономического потенциала каждого села, определить перспективные проекты, потребность в финансировании, ожидаемое количество рабочих мест и возможности сбыта продукции.