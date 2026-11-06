Астраханский район наращивает инвестиционный потенциал и развивает новые производства

Аким Акмолинской области Марат Ахметжанов встретился с жителями Астраханского района. В ходе встречи обсудили социально-экономическое развитие территории, реализацию инвестиционных проектов, перспективы агропромышленного комплекса, а также вопросы инфраструктуры и занятости населения.

Одним из ключевых направлений развития района остается привлечение инвестиций и запуск новых производств. Среди крупных проектов – строительство золотоизвлекательной фабрики компании Aina Resources на месторождении «Акбеит» в селе Жалтыр. На месте ранее законсервированной шахты создано предприятие мощностью переработки до 100 тысяч тонн руды в год. В проект вложено более 10 млн долларов США иностранных инвестиций, открыто 200 рабочих мест.

Расширяется и инфраструктура для хранения зерна. Предприятие AZAM KC модернизировало завод по производству зерновых силосов, создав 10 рабочих мест. В августе компания также ввела в эксплуатацию элеватор, обеспечив занятость еще 20 человек.

В 2027 году в селе Жалтыр планируется строительство зернового элеватора ТОО Agro Next KZ мощностью 120 тысяч тонн в год. Объем инвестиций составит 1,8 млрд теңге, предусмотрено создание 19 рабочих мест.

Еще один масштабный проект связан с развитием птицеводства. В селах Новочеркасское и Жалтыр планируется строительство репродуктора Aitas Breeders. Предприятие будет производить 127 млн инкубационных яиц в год. Проект предусматривает создание 580 постоянных и 120 временных рабочих мест. Завершить строительство планируется в 2029 году.

Новые проекты реализуются и в животноводстве. В селе Первомайка хозяйство Miras-23 построило откормочную площадку на 750 голов крупного рогатого скота и запустило убойный цех мощностью до 2,5 тонны продукции в сутки. В селе Каменка компания Niko Invest открыла комплекс полного цикла, включающий молочно-товарную ферму на 500 голов мелкого рогатого скота, цеха по переработке молока и собственную сыроварню. На следующий год также запланировано строительство молочно-товарной фермы в селе Лозовое.

Глава региона обратил внимание на необходимость активнее развивать промышленное направление. В районе насчитывается 16 свободных участков общераспространенных полезных ископаемых, сырье которых можно использовать для производства кирпича и других строительных материалов. Акиму района поручено проработать возможности привлечения инвесторов и запуска соответствующих производств.

Отдельно на встрече подвели итоги уборочной кампании. Несмотря на засушливые погодные условия, аграрии завершили уборку зерновых и зернобобовых культур, собрав 323 тысячи тонн зерна при средней урожайности 10,5 центнера с гектара. Около 85% урожая соответствует третьему классу, при этом 70% составляет высокобелковая пшеница категории High Pro. Среди хозяйств, добившихся урожайности выше среднерайонного показателя, отмечены ТОО «Фирма Алмаз-Агро», «СХП Беркут», «Оксановка-1», «Хали-Агро» и «Ырысты-Астық».

Вопросы инфраструктуры также вошли в повестку встречи. В частности, проект магистрального газопровода «Ишим – Астана» охватит 20 населенных пунктов района с населением более 17 тысяч человек. Кроме того, продолжаются работы по реконструкции водопроводных сетей, ремонту автомобильных дорог и строительству защитных сооружений для предупреждения паводков. Обсуждены также вопросы жилищного строительства и дальнейшего развития инженерной инфраструктуры.

Подводя итоги встречи, Марат Ахметжанов акцентировал внимание на необходимости переходить от планирования к конкретным результатам в привлечении инвестиций. По его словам, важно не только сопровождать уже реализуемые проекты, но и находить новые точки экономического роста в каждом населенном пункте.

Акиму района поручено определить потенциал каждого села, сформировать перечень перспективных инвестиционных проектов и обеспечить сопровождение предпринимателей на всех этапах – от подготовки документов до привлечения финансирования.