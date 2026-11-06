Марат Ахметжанов ознакомился с обновленной школой в Астраханке

Школа-гимназия №1 в селе Астраханка прошла масштабную модернизацию. Здание, построенное в 1967 году, капитально обновили, учебные кабинеты оснастили современным оборудованием, создав для учащихся комфортные условия для обучения и развития. С работой учреждения в рамках рабочей поездки ознакомился аким Акмолинской области Марат Ахметжанов.

Модернизация проведена в 2024 году при поддержке фонда «Қазақстан халқына». В школе обновили 18 учебных кабинетов, оборудовали четыре лаборатории. Также появились теле- и арт-студии, кабинет робототехники, где ребята могут осваивать современные технологии и работать над собственными проектами.

Во время посещения акиму области показали кабинеты технологии для мальчиков и девочек, а также уроки химии и физики. Школьники представили свои разработки в сфере IT и рассказали о применении цифровых решений в обучении. Отдельно продемонстрировали возможности, которые современные технологии дают детям с особыми образовательными потребностями.

В беседе с учащимися Марат Ахметжанов отметил, что важно не только создавать хорошие условия для обучения, но и сохранять то, что сделано для детей.

«Образование – это фундамент будущего наших детей и всего региона. Президент поручил создать комфортные условия для школьников, поэтому во всех районах нашей области идет ремонт школ. Важно не только оснащать их новыми технологиями и современным оборудованием, но и бережно относиться к тому, что уже создано. Школа – это общее достояние, и наша задача – сохранять ее, поддерживать порядок. Ведь именно здесь формируется будущее страны, раскрываются таланты и рождаются новые идеи», – подчеркнул глава региона.

Важным этапом развития учреждения стал 2025 год, когда школа получила статус гимназии. Это позволило расширить образовательную программу и создать дополнительные возможности для углубленного изучения отдельных предметов.