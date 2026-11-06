Аким Акмолинской области Марат Ахметжанов встретился с жителями Буландынского района. В ходе встречи были подведены итоги социально-экономического развития территории, обозначены ключевые задачи на перспективу и рассмотрены вопросы, волнующие население.

Открывая встречу, глава региона отметил значительный вклад района в развитие агропромышленного комплекса области.

«Буландынский район обладает серьезным экономическим потенциалом. Благодаря развитому агропромышленному комплексу на его долю приходится порядка 15% валового выпуска сельскохозяйственной продукции области. В текущем году аграрии собрали 442,5 тыс. тонн зерна при средней урожайности 24,3 центнера с гектара. Валовой сбор масличных культур достиг 108 тыс. тонн. Объем государственной поддержки сельхозтоваропроизводителей составил 31,8 млрд теңге», – отметил Марат Ахметжанов.

Наряду с развитием сельского хозяйства в районе продолжается реализация инвестиционных проектов. До конца года планируется завершить строительство завода по производству кормовой муки и элеватора в селе Никольское. Запуск объектов позволит создать около 30 новых рабочих мест.

Положительная динамика отмечается и в социальной сфере. В Макинске построен долгожданный бассейн, которого жители района ждали около 30 лет, а первая городская школа прошла капитальную реновацию.

Отдельное внимание на встрече уделили исполнению поручений и решению проблем, озвученных жителями во время прошлогоднего визита. По ряду обращений уже достигнуты конкретные результаты.

В частности, в микрорайоне Каменный карьер города Макинска решена многолетняя проблема теплоснабжения. К центральной системе отопления подключили семь улиц частного сектора, построив 3,1 километра теплотрассы. Тепло также подведено к двум социальным объектам. Этого события жители ждали более 15 лет.

Еще одним значимым результатом стало открытие современного Дома культуры в селе Вознесенка. Спустя два десятилетия здесь появился полноценный центр общественной и культурной жизни с собственным спортивным залом, созданы условия для занятий творчеством и спортом.

Изменения коснулись и жилищной сферы. В Макинске завершено строительство двух многоквартирных домов на 120 квартир. Новое жилье предназначено для переселения граждан из аварийного жилого фонда и обеспечения жильем социально уязвимых категорий населения.

Вместе с тем глава региона обозначил задачи, требующие дальнейшей системной работы. Среди приоритетов – ремонт автомобильных дорог, модернизация инженерной инфраструктуры, привлечение инвестиций и создание новых рабочих мест.

Дополнительные возможности для развития района откроет реализация проекта магистрального газопровода «Ишим – Астана». В перспективе он позволит обеспечить природным газом все 32 населенных пункта района, где проживают более 29 тыс. человек.

Продолжается и укрепление противопаводковой безопасности. В числе основных задач – восстановление Кайрактинской и Иванковской плотин.

Глава региона поручил усилить работу по привлечению инвесторов, развитию животноводства и вовлечению сельских жителей в государственные программы поддержки предпринимательства.

«Сегодня задача акимов – не только эффективно использовать бюджетные средства, но и работать над увеличением доходов территорий. Необходимо видеть потенциал каждого населенного пункта, привлекать инвесторов и создавать условия для открытия новых производств непосредственно на местах», – подчеркнул Марат Ахметжанов.

Подводя итоги встречи, аким области отметил, что в районе проделана значительная работа, однако для дальнейшего развития необходимо последовательно решать накопившиеся вопросы. Главный ориентир остается неизменным – повышение качества жизни населения, развитие инфраструктуры и создание комфортных условий в каждом населенном пункте.