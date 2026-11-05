В Макинске 20 семей получили ключи от новых квартир

Аким Акмолинской области Марат Ахметжанов вручил ключи от новых квартир 20 жителям города Макинска, нуждающимся в социальной поддержке.

Среди новоселов – многодетные семьи, дети-сироты, люди с инвалидностью. Девять квартир расположены в новом жилом комплексе «Балуан Шолак», еще одиннадцать – в доме по улице Шевченко.

Глава региона осмотрел жилой комплекс «Балуан Шолак», ознакомился с планировкой квартир и качеством отделки. Просторные комнаты, благоустроенные подъезды и готовность жилья к заселению создают необходимые условия для комфортного проживания.

Для Динары Байкеновой, которая одна воспитывает детей, этот день стал особенно долгожданным. Семь лет она ждала своей очереди на получение жилья.

«Я семь лет стояла в очереди на получение жилья. И вот в среду, в счастливый для меня день, пришло сообщение с номера 1414 о том, что подошла моя очередь. Затем в Отбасы банке сообщили, что я стала обладательницей двухкомнатной квартиры. Моей радости не было предела! Я плакала от счастья. Вот такими бывают по-настоящему счастливые дни», – поделилась Динара Байкенова.

Марат Ахметжанов подчеркнул, что обеспечение жильем граждан, нуждающихся в государственной поддержке, остается одним из приоритетных направлений работы региона.

«Улучшение жилищных условий – это не просто предоставление квадратных метров. Это возможность для каждой семьи обрести стабильность, уверенность в завтрашнем дне и создать достойные условия для воспитания детей. Наша задача – последовательно решать жилищные вопросы, уделяя особое внимание тем, кто особенно нуждается в поддержке государства», – отметил глава региона.

До конца года в жилом комплексе «Балуан Шолак» планируется предоставить квартиры еще шести семьям.