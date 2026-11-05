В Макинске открылся новый парк культуры и отдыха

В Макинске Буландынского района появилось место, которого давно не хватало горожанам – современный парк культуры и отдыха. Детские и спортивные площадки, уютные зоны для прогулок и амфитеатр призваны сделать его новой точкой притяжения для жителей. С результатами благоустройства ознакомился аким Акмолинской области Марат Ахметжанов.

Глава региона осмотрел территорию, оценил созданные условия для активного и семейного досуга, а также пообщался с местными жителями и спортсменами, которые уже проводят здесь тренировки.

Общая площадь благоустроенного пространства составляет 33,7 тыс. квадратных метров. Здесь обустроены детские и спортивные площадки для разных возрастных групп, установлены беседки и качели, проложена беговая дорожка. Отдельное место занимает амфитеатр, который в перспективе станет площадкой для концертов, культурных встреч и общественных мероприятий.

«Создание комфортной городской среды – важная составляющая повышения качества жизни населения. Парк должен стать местом притяжения для жителей всех возрастов, где каждый сможет найти возможности для активного отдыха, занятий спортом и семейного досуга. Важно, чтобы такие общественные пространства содержались в надлежащем состоянии и были востребованы жителями», – отметил Марат Ахметжанов.

Открытие парка стало для жителей Макинска приятным событием. Теперь у горожан есть современное пространство для семейного отдыха, встреч с друзьями и занятий спортом.

«Мы очень счастливы, что у нас появилось такое замечательное место. Теперь можно прийти сюда, отдохнуть, встретиться с земляками, пообщаться. Очень приятно видеть, сколько всего сделано для людей. Хочется, чтобы парк радовал жителей еще много лет, чтобы дети и молодежь бережно относились к нему. Ведь это наше общее пространство, и мы должны заботиться о нем», – поделилась жительница города Наталья Мулько.

Во время посещения также был представлен проект футбольного поля, которое планируется разместить напротив парка. Новый спортивный объект дополнит инфраструктуру для занятий физической культурой и расширит возможности для активного досуга.

В завершение встречи Марат Ахметжанов пригласил юных спортсменов на чествование футбольного клуба «Окжетпес», которое состоится в воскресенье.