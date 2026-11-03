В поселке Чайкино Кокшетау открыли новую школу на 120 ученических мест

В поселке Чайкино города Кокшетау открылась новая основная средняя школа №15. Двухэтажное здание рассчитано на 120 учеников и создает условия для качественного образования, спортивных занятий и творческого развития детей. С работой учреждения ознакомился аким Акмолинской области Марат Ахметжанов, посетивший учебные кабинеты и пообщавшийся с педагогами и школьниками.

Необходимость строительства была обусловлена состоянием прежнего здания, которое эксплуатировалось с 1971 года и нуждалось в обновлении. Новый объект позволил организовать образовательное пространство с учетом современных требований: здесь предусмотрены специализированные кабинеты, спортивный и актовый залы, столовая и другие необходимые помещения.

«Каждый ребенок должен иметь возможность получать качественное образование и воспитание в достойных, комфортных условиях. Наша задача – создать для этого все необходимое. Сегодня у вас появилась возможность учиться в новой современной школе, в хорошо оборудованных учебных кабинетах. Берегите свою школу, относитесь к ней с заботой», – отметил Марат Ахметжанов, обращаясь к учащимся.

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Для учебы оборудованы 11 кабинетов, включая помещения для занятий физикой, информатикой, естественными и общественно-гуманитарными науками. Также предусмотрены мастерские технологии для мальчиков и девочек. Инфраструктуру дополняют спортивный зал, актовый зал на 50 мест, библиотека, столовая и медицинский блок.

На прилегающей территории обустроены баскетбольная, волейбольная и футбольная площадки, беговая дорожка и воркаут-зона.

Новые условия уже способствуют расширению охвата обучением: во второй четверти число учащихся увеличилось еще на 12 человек. Кроме того, открывается пятый класс с казахским языком обучения. Всего предусмотрено 15 класс-комплектов, в том числе два предшкольных.