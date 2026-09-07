В Кокшетау состоялось техническое открытие нового здания «Шабыт» көркемөнер мектебі». Современная школа открывается в рамках реновации на месте прежнего здания 1965 года постройки. Объект посетил аким Акмолинской области Марат Ахметжанов.

На протяжении десятилетий школа была важной частью культурной жизни Кокшетау и воспитала не одно поколение юных художников. Однако со временем здание перестало отвечать современным требованиям к организации образовательного процесса, безопасности и комфорту. Перед началом проекта специалисты провели техническое обследование, которое выявило ряд дефектов, неудовлетворительное состояние несущих конструкций и необходимость замены инженерных сетей.

Строительство нового здания началось в октябре прошлого года и завершилось за 11 месяцев. В школе, рассчитанной на 360 ученических мест, оборудованы светлые мастерские и учебные кабинеты, выставочная зона, зоны ожидания, терраса и другие помещения, необходимые для занятий. Панорамные окна обеспечивают хорошее естественное освещение, особенно важное для занятий рисунком и живописью. При проектировании также учтены современные требования безопасности и доступности. Здесь дети получают классическое художественное образование: изучают рисунок, живопись, композицию, скульптуру, историю изобразительного искусства и компьютерную графику.

По словам директора школы Юлии Желобковой, при создании новой школы были учтены пожелания педагогического коллектива, а материально-техническая база практически полностью обновлена.

«По высоте помещений, эргономике и освещению это здание можно сравнить с Академией искусств. Здесь мы смогли разместить все необходимые кабинеты и мастерские, а практически все оборудование было закуплено заново. Дети заходят сюда с восхищением – о таком пространстве могут мечтать даже взрослые художники», – отметила Юлия Желобкова.

Марат Ахметжанов поздравил учащихся и педагогов с открытием нового здания. Он также отметил, что создание условий для творческого развития детей является важной инвестицией в будущее страны.

«Как отмечает Глава государства, искусство, творчество и знания ведут нашу страну вперед. Именно здесь формируется человеческий потенциал, раскрываются способности детей, развивается их мировоззрение и воспитывается гармонично развитая личность. Поэтому наша задача – создавать все условия, чтобы подрастающее поколение могло получать качественное образование, заниматься творчеством и реализовывать свой талант. Уверен, что в этих стенах будут расти будущие художники, которые прославят Акмолинскую область и весь Казахстан», – сказал глава региона.

Проект реализован в рамках инвестиционной модели при координации АО «СПК «KOKSHE» и под личным контролем акима области. Решение о его реализации предварительно обсуждалось с общественностью.

В рамках поддержки школы глава региона также вручил коллективу сертификат на современный автобус. Новый транспорт позволит учащимся и педагогам комфортно посещать выставки, конкурсы, творческие и образовательные мероприятия.