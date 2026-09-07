В Акмолинской области обсудили меры по профилактике правонарушений

Под председательством заместителя акима Акмолинской области Алтынай Амреновой в областном акимате прошло заседание межведомственной комиссии по профилактике правонарушений. В совещании приняли участие руководители правоохранительных и государственных органов, представители сфер образования, здравоохранения и социальной защиты, а также акимы районов и городов.

Участники обсудили вопросы обеспечения безопасности населения, в том числе профилактику дорожно-транспортных происшествий. Особое внимание уделено состоянию улично-дорожной сети, устранению недостатков на аварийно опасных участках и вблизи образовательных учреждений, а также подготовке дорог к зимнему периоду.

Отдельно рассмотрены меры по предупреждению правонарушений, совершаемых в состоянии опьянения, и преступлений в семейно-бытовой сфере. Отмечена необходимость усиления контроля за реализацией алкогольной продукции и пресечения ее незаконной продажи.

В числе приоритетных направлений работы правоохранителей – профилактика краж и скотокрадства. Обсуждены вопросы идентификации сельскохозяйственных животных, ветеринарного контроля и создания специализированных загонов. Подчеркнута важность эффективного взаимодействия правоохранительных органов, ветеринарных служб и местных исполнительных органов.

Кроме того, участники рассмотрели наркоситуацию в отдельных районах области и меры по профилактике наркомании.

По итогам заседания государственным органам даны поручения по усилению профилактической работы, межведомственного взаимодействия и своевременному выявлению правонарушений.