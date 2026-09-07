Азат Султанов встретился с сельхозпроизводителями Акмолинской области

В рамках рабочей поездки в регион вице-министр сельского хозяйства Азат Султанов встретился с населением и сельхозтоваропроизводителями. В ходе встречи были обсуждены актуальные вопросы развития агропромышленного комплекса, меры государственной поддержки и перспективы дальнейшего роста отрасли.

Акмолинская область сохраняет статус одного из ведущих аграрных регионов страны. Доля сельского хозяйства в валовом региональном продукте достигла 15%. По итогам семи месяцев текущего года объем сельскохозяйственного производства увеличился на 5,3%.

В текущем году общая посевная площадь в регионе составила 5,6 млн га. При этом площадь, занятая масличными культурами, увеличилась на 70% и превысила 840 тыс. га, что свидетельствует о высокой заинтересованности аграриев в диверсификации производства.

Для проведения весенне-полевых и уборочных работ 668 СХТП получили льготное финансирование на общую сумму 93,8 млрд тенге. Финансированием охвачено 1,2 млн га пашни.

Продолжается обновление машинно-тракторного парка. В рамках программы льготного лизинга заключено 345 договоров на поставку 475 единиц сельскохозяйственной техники общей стоимостью 30,9 млрд тенге.

«Сегодня важно перейти от простого наращивания объемов производства к развитию полной цепочки создания стоимости – от финансирования и производства до хранения, переработки и реализации продукции.

Правительством утвержден Комплексный план развития животноводства, запущены кредитные продукты «Игілік», «Береке» и «Жайлау», действуют программы кредитования на пополнение оборотных средств по ставке 5%. Эти ресурсы должны непосредственно работать на развитие хозяйств – приобретение племенного поголовья, укрепление кормовой базы», – отметил Азат Султанов.

В ходе встречи сельхозтоваропроизводители озвучили предложения по дальнейшему совершенствованию механизмов государственной поддержки, расширению перерабатывающих мощностей, развитию инфраструктуры хранения и сбыта сельскохозяйственной продукции.

«Все предложения, озвученные сегодня, необходимо детально проработать и перевести в конкретные решения. Главный критерий нашей работы – чтобы меры государственной поддержки давали реальный экономический эффект и способствовали росту доходов сельхозтоваропроизводителей», – сказал вице-министр.

Азат Султанов также провел личный прием граждан.

По итогам рабочей поездки обозначены основные направления дальнейшей работы по развитию АПК региона, созданию условий для устойчивого роста сельскохозяйственного производства.

По информации Министерства сельского хозяйства РК.