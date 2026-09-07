Футбольный клуб «Окжетпес» из Кокшетау представил новый логотип

Перед началом матча 25-го тура Казахстанской Премьер-лиги на площади Абылай хана футбольный клуб «Окжетпес» представил новый логотип, а также обновлённую форму для спортсменов и мерч для болельщиков.

В презентации и просмотре матча приняли участие аким Акмолинской области Марат Ахметжанов, генеральный секретарь КФФ Скотт Манн, председатель Акмолинской областной ассоциации футбола, аким города Кокшетау Ануар Кумпекеев, а также учредитель фонда ФК «Окжетпес», директор ТОО «Агрофирма «Родина» Иван Сауэр.

В основе новой эмблемы – конь, символ свободы, силы и движения вперёд. В его гриве скрыты стрелы, раскрывающие смысл названия клуба: «Окжетпес» – высота, которой не достигает даже стрела.

Матч против команды «Ордабасы» из Шымкента завершился со счётом 2:0 в пользу ФК «Окжетпес». После игры Марат Ахметжанов встретился с командой.

«Поздравляю с победой и желаю, чтобы вы как можно чаще радовали болельщиков. Ребрендинг – это не просто смена логотипа, это и новый курс клуба: вперёд, к новым победам. В скором времени по поручению Главы государства начнётся строительство футбольного стадиона по стандартам УЕФА, где вы сможете проводить тренировки в комфортных условиях», – подчеркнул аким области.

Напомним, на сегодняшний день ФК «Окжетпес» занимает четвёртую строчку в турнирной таблице Казахстанской Премьер-лиги.