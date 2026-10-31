В ходе рабочей поездки по городу Косшы аким Акмолинской области Марат Ахметжанов ознакомился с реализацией ряда инфраструктурных проектов, уделив особое внимание качеству работ и соблюдению сроков их завершения.

Первым пунктом посещения стала школа на 1500 мест. На сегодняшний день возведение здания и устройство кровли полностью завершены. Готовность наружных и внутренних инженерных сетей составляет 85–95%, продолжается внутренняя отделка помещений.

В образовательном учреждении предусмотрены отдельные входы для учащихся начальных и средних классов, два спортивных зала, библиотека и современные учебные кабинеты. На прилегающей территории обустроят спортивные и игровые площадки, а также воркаут-зону.

По словам руководителя проекта Руслана Токпанбая, завершить строительные работы планируется до конца года. Ожидается, что уже в третьей четверти школьники смогут приступить к занятиям в новом здании.

Отдельное внимание глава региона уделил обеспечению города теплом. На центральной котельной Косшы в рамках текущего ремонта заменили один из трех котлов. Благодаря этому производительность оборудования увеличилась с 36 до 56 Гкал. При общей установленной мощности в 82 Гкал удалось сформировать дополнительный резерв тепловой энергии.

Новый котел уже введен в эксплуатацию и функционирует в штатном режиме.

Кроме того, Марат Ахметжанов посетил строительную площадку больницы Viamedis. Новый медицинский объект призван расширить возможности оказания медицинской помощи жителям города. Завершить строительство и ввести учреждение в эксплуатацию планируется в декабре текущего года.

По итогам осмотра объектов аким области акцентировал внимание ответственных лиц на необходимости строгого соблюдения графиков строительства и требований к качеству.

«Строительство социальных объектов должно вестись с соблюдением установленных сроков и требований к качеству. Особенно важно обеспечить своевременный ввод школы, чтобы дети смогли начать обучение в комфортных и современных условиях. Все работы необходимо держать на постоянном контроле, оперативно решая возникающие вопросы», – подчеркнул Марат Ахметжанов.