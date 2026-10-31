В Косшы открылось новое здание городской прокуратуры

В городе Косшы состоялось торжественное открытие нового здания городской прокуратуры. В мероприятии принял участие аким Акмолинской области Марат Ахметжанов.

Новое двухэтажное здание с цокольным этажом оснащено всем необходимым для полноценной работы сотрудников. Здесь предусмотрены служебные кабинеты, приемная для граждан, конференц-зал и вспомогательные помещения. Рабочие пространства оборудованы современной мебелью и оргтехникой.

В ходе посещения главе региона продемонстрировали цифровые решения, внедрённые в деятельность прокуратуры. Одно из них – ИИ-помощник прокурора, который позволяет гражданам записываться на приём, отслеживать статус рассмотрения обращений и получать необходимую информацию.

Также была представлена программа цифрового надзора, охватывающая шесть направлений. С её помощью осуществляется мониторинг в сферах пробационного контроля, защиты прав несовершеннолетних, документирования граждан, соблюдения трудового законодательства и безопасности дорожного движения. Система позволяет своевременно выявлять нарушения и принимать соответствующие меры.

Отдельно продемонстрировали возможности системы видеонаблюдения. Сегодня в городе установлено 1 440 камер, которые помогают предупреждать правонарушения, оперативно реагировать на происшествия и раскрывать преступления. По информации сотрудников прокуратуры, их внедрение стало одним из факторов снижения уровня правонарушений.

«Цифровой надзор – актуальная программа. Если раньше информация была разрозненной, то теперь сформирована единая база. Это позволяет увидеть реальную картину и оценить работу всей системы управления в целом», – отметил Марат Ахметжанов.

Глава региона пожелал коллективу прокуратуры успешной и плодотворной работы.

В завершение мероприятия участники высадили деревья на территории нового здания.