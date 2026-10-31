Акмолинская область завершила сезон сельскохозяйственных ярмарок в столице

Акмолинская область завершила серию региональных сельскохозяйственных ярмарок в Астане, представив более 50 видов продукции общим объемом свыше тысячи тонн. Ярмарка стала не только возможностью приобрести отечественные товары по доступным ценам, но и площадкой для демонстрации агропромышленного потенциала региона.

Для сельхозтоваропроизводителей на ипподроме «Қазанат» было организовано 140 торговых мест. Ярмарку посетил аким Акмолинской области Марат Ахметжанов.

Акмолинские сельхозтоваропроизводители предложили покупателям мясо и колбасные изделия, молочную продукцию, свежую рыбу, муку, крупы, растительное масло, картофель и овощи. Отдельно в столицу доставили 350 тысяч яиц. Кроме того, на ярмарке можно было приобрести дрова, посадочный материал и другие сезонные товары.

Помимо торговли, для жителей и гостей столицы артисты региона подготовили насыщенную культурную программу. Гости также могли принять участие в викторинах, посетить фотозону с национальными атрибутами и присоединиться к экологической акции ECO Birlik. Участники акции сдавали пластик на переработку и получали памятные подарки. Активисты волонтерского движения помогали покупателям доставить товары к машинам.

Регион играет важную роль в обеспечении продовольственной безопасности Астаны. На долю Акмолинской области приходится около 40% потребности столицы в молочной продукции – порядка 140 тонн ежедневно. Регион также обеспечивает около 30% поставок мяса, или 80 тонн в день, и около 80% потребности столицы в пищевых яйцах – порядка 700 тысяч штук ежедневно.

«Мы привезли более тысячи тонн товаров, чтобы покупатели могли приобрести качественную отечественную продукцию по доступным ценам. При этом наша задача гораздо шире: Акмолинская область намерена наращивать производство и расширять географию поставок, обеспечивая продовольствием не только Астану, но и другие регионы Казахстана.

В Послании Глава государства отметил важность развития мясного кластера. Мы последовательно движемся в этом направлении: завозим элитный племенной скот, развиваем фермерские хозяйства и создаем условия для увеличения поголовья. Акмолинская область стала одним из первых регионов, получивших поддержку по программе «Береке», и получила наибольший объем финансирования в ее рамках», — отметил аким Акмолинской области Марат Ахметжанов.

К слову, в регионе продолжается реализация проектов, направленных на развитие животноводства и увеличение объемов производства сельскохозяйственной продукции. Один из ключевых проектов – Ерейментауский мясной кластер, предусматривающий создание трех репродукторов общей мощностью 20 тысяч голов крупного рогатого скота, откормочной площадки на 30 тысяч голов, а также объединение около 300 фермерских хозяйств.

Параллельно развивается молочное животноводство. За последние три года в области открыли шесть молочно-товарных ферм общей мощностью 5,8 тысячи голов. В 2026–2028 годах планируется строительство еще шести ферм. Их запуск позволит к 2030 году увеличить производство товарного молока почти вдвое.

Дополнительным шагом в развитии мясного животноводства стала поставка 1,1 тысячи овец элитной породы дорпер. Это первый этап крупного проекта, реализуемого в рамках программы льготного кредитования бизнеса «Береке».