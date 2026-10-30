Председатель Қазақстан Халық Кеңесі Ерлан Кошанов в ходе рабочей поездки в Акмолинскую область встретился с представителями общественности, трудовых коллективов, научного сообщества и этнокультурных объединений. Во встрече также принял участие глава региона Марат Ахметжанов. Главной темой обсуждения стали основные положения Послания Главы государства «Актуальные задачи Казахстана в новом историческом цикле» и их практическая реализация в регионе.

«Послание Президента – это важная стратегическая основа, открывающая новый этап развития Казахстана и придающая импульс всесторонней модернизации. Жители Акмолинской области активно поддерживают новые реформы, направленные на процветание страны, и принимают деятельное участие в их реализации.

Для нас особая гордость, что в состав Народного Совета Казахстана вошли директор ТОО «УК Строй» Манат Мусин, член областного общественного совета Багдат Рахметулина и преподаватель Строительно-технологического колледжа Алёна Малькова-Солопова. Кроме того, уроженка региона Бэлла Газдиева также вошла в состав Народного Совета как член республиканского этнокультурного объединения «Вайнах», – подчеркнул Марат Ахметжанов.

Ерлан Кошанов отметил, что за последние семь лет в стране проведены масштабные политические и экономические реформы, направленные на повышение качества жизни населения. За этот период на социальную сферу направлено 88 трлн тенге, создано 3,6 млн рабочих мест, а число занятых в малом и среднем бизнесе выросло с 3,3 до 4,5 млн человек.

Результаты преобразований отражаются и в развитии Акмолинской области. Регион укрепляет промышленный потенциал, развивает «зеленую» энергетику, привлекает инвестиции и вносит вклад в продовольственную безопасность страны. Среди конкретных примеров отмечена цифровая система безопасности Digital Aqmola, внедрение которой сопровождалось почти двукратным снижением преступности. Также построены новые социальные объекты, в том числе спортивная школа в Зеренде и комплекс Kokshe Arena в Кокшетау за счет возвращенных государству незаконно выведенных средств.

Говоря о дальнейших задачах, председатель Халық Кеңесі подчеркнул важность политической модернизации, укрепления принципов Закон и Порядок, Адал азамат и Таза Қазақстан. Особое внимание уделено национальным проектам, развитию транспортно-логистической инфраструктуры и энергетической независимости. Их реализация должна способствовать экономическому росту, созданию рабочих мест и развитию малого и среднего бизнеса.

Отдельно Ерлан Кошанов остановился на социальных приоритетах Послания. С 1 января 2027 года предусмотрено повышение зарплат специалистов первичной медико-санитарной помощи до 40 процентов. Минимальную заработную плату планируется увеличить с 85 до 110 тыс. тенге, что затронет почти 1,8 млн граждан. Также обозначены задачи развития инклюзивного образования.

В рамках поездки Ерлан Кошанов и члены Халық Кеңесі, в том числе Вера Ким, Нұртөре Жүсіп и Алена Малькова-Солопова, встретились с работниками лесного хозяйства, студентами и преподавателями Кокшетауского университета имени Ш. Уалиханова, представителями этнокультурных объединений. Участники обсудили актуальные вопросы и внесли предложения по реализации инициатив Главы государства.

Кроме того, делегация посетила центр Digital Aqmola, школу-гимназию № 20, построенную в рамках проекта «Комфортная школа», и Центр активного долголетия.

Подводя итоги поездки, Ерлан Кошанов отметил, что поступившие предложения и обращения будут систематизированы и учтены в дальнейшей работе. Прямой диалог с жителями регионов останется одним из основных инструментов Халық Кеңесі.