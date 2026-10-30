В Акмолинской области обсудили приоритеты Послания Президента

Аким Акмолинской области Марат Ахметжанов провел встречу с активом региона, посвященную обсуждению Послания Президента Республики Казахстан Касым-Жомарта Токаева «Актуальные задачи Казахстана в новом историческом цикле». Участники встречи рассмотрели ключевые направления дальнейшего развития области, а также приоритетные задачи по реализации обозначенных Главой государства инициатив.

В обсуждении приняли участие руководство региона, акимы городов и районов, руководители областных управлений и департаментов, представители общественности.

Открывая встречу, Марат Ахметжанов подчеркнул, что Послание Президента определяет стратегические ориентиры развития страны и требует последовательной работы, направленной на укрепление экономики, модернизацию инфраструктуры и повышение качества жизни населения.

Одним из ключевых направлений обсуждения стало экономическое развитие области, включая привлечение инвестиций, развитие промышленности и поддержку предпринимательства. В этом году в регионе реализуются 158 инвестиционных проектов общей стоимостью 392 млрд тенге, предусматривающих создание более 3 тысяч рабочих мест. Портфель индустриальной зоны «Акмола» включает 23 проекта на сумму порядка 2,1 трлн тенге, реализация которых позволит создать около 5,7 тыс. рабочих мест.

Особое внимание было уделено формированию благоприятных условий для бизнеса, расширению производственных мощностей и привлечению инвесторов. Дальнейший экономический рост должен сопровождаться запуском новых производств, созданием рабочих мест и увеличением налоговых поступлений, что позволит укреплять экономический потенциал региона.

Важной темой встречи стало масштабное строительство. В соответствии с приоритетами, обозначенными Главой государства, 2027 год объявлен Годом общенародного масштабного строительства. Для Акмолинской области это открывает дополнительные возможности для развития жилищного строительства, модернизации инженерных сетей, дорог и социальных объектов.

За 2023–2025 годы в регионе введено более 2 млн квадратных метров жилья. В 2025 году жилищные условия улучшили свыше 6,6 тысячи семей. В текущем году планируется ввести более 700 тысяч квадратных метров жилья и улучшить жилищные условия порядка 6,8 тыс. семей.

Продолжением этой работы станет развитие инженерной инфраструктуры. В ходе встречи рассмотрены вопросы водоснабжения, газификации, теплоснабжения и энергетической безопасности. Среди приоритетных проектов – строительство Кокшетауской ТЭЦ, модернизация коммунальных сетей и развитие возобновляемых источников энергии. Их реализация направлена на повышение надежности инфраструктуры и создание необходимых условий для дальнейшего развития населенных пунктов.

Отдельный блок обсуждения был посвящен агропромышленному комплексу. Акмолинская область сохраняет статус одного из ведущих аграрных регионов страны. В текущем году валовой сбор зерновых превысил 6,2 млн тонн. Наряду с поддержкой сельхозтоваропроизводителей в регионе реализуются проекты по развитию животноводства, строительству молочно-товарных ферм и углублению переработки сельскохозяйственного сырья.

Марат Ахметжанов отметил важность эффективного использования мер государственной поддержки, привлечения инвестиций в перерабатывающие производства и рационального использования водных ресурсов. Особое значение имеет развитие проектов, позволяющих увеличивать выпуск продукции с высокой добавленной стоимостью, расширять экспортные возможности и укреплять продовольственную безопасность.

В социальной сфере ключевыми приоритетами остаются адресная поддержка нуждающихся граждан, обеспечение занятости, развитие здравоохранения и образования. В текущем году в области создано более 25 тысяч новых рабочих мест. Продолжается расширение сети центров активного долголетия и совершенствование механизмов оказания социальной помощи.

Подводя итоги встречи, аким области подчеркнул, что реализация Послания Президента требует объединения усилий государственных органов и общества, а также ответственного подхода к выполнению поставленных задач.

«Послание Касым-Жомарта Токаева – это важная программная основа дальнейшего развития страны. Его ключевые ориентиры –справедливость, развитие и оптимизм – должны стать основой жизни каждого гражданина. Наша общая ответственность – направить все усилия на реализацию обозначенных приоритетов, разъяснять их жителям области и воплощать инициативы Главы государства в конкретные дела», – резюмировал руководитель области.