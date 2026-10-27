Три села Сандыктауского района подключили к централизованному водоснабжению

В Бирликском сельском округе Сандыктауского района состоялся торжественный запуск группового водопровода, благодаря которому села Тұмар, Бірлік и Ақкент подключили к централизованному водоснабжению.

Жителей и гостей с этим значимым событием поздравил аким Сандыктауского района Серик Кудабай. С приветственным словом также выступил исполняющий обязанности заместителя председателя Комитета по водным ресурсам Министерства водных ресурсов и ирригации Булан Турлыбеков.

Ранее в трех селах отсутствовало централизованное водоснабжение. Теперь питьевая вода поступает непосредственно в дома жителей, что позволит улучшить бытовые условия и повысить комфорт повседневной жизни сельчан.

«Для нас это действительно большое и радостное событие. Раньше вопрос обеспечения водой требовал дополнительных усилий, а теперь питьевая вода поступает непосредственно в дома. Это значительно облегчает повседневную жизнь и создает более комфортные условия для наших семей. Мы рады, что в наших селах появилась такая возможность, и благодарны всем, кто принимал участие в реализации этого проекта», – отметил житель сельского округа Магумад Умаров.