В Кокшетау в честь Дня Республики подняли Государственный флаг

В Кокшетау состоялась торжественная церемония поднятия Государственного флага, приуроченная ко Дню Республики. В мероприятии принял участие аким Акмолинской области Марат Ахметжанов.

Под звуки Государственного гимна, исполненного солистами вокальной студии «Жастар» и сводным хором творческих коллективов Дворца культуры «Кокшетау», над городом взвилось голубое знамя Казахстана. Государственный флаг вынесла знаменная группа курсантов Академии гражданской защиты имени Малика Габдуллина.

Поздравляя акмолинцев с национальным праздником, глава региона отметил, что День Республики занимает особое место в истории страны. Именно Декларация о государственном суверенитете стала важным шагом на пути к Независимости.

«Президент Касым-Жомарт Кемелевич Токаев назвал День Республики священным днем, открывшим путь к становлению нашего народа независимым государством. Сегодня Казахстан продолжает масштабное обновление, главные цели которого – защита прав и свобод граждан, укрепление верховенства закона и повышение благосостояния населения. Акмолинская область вносит свой вклад в развитие страны: укрепляет экономический потенциал, развивает промышленность и сельское хозяйство, привлекает инвестиции и создает рабочие места. В числе наших приоритетов – качественное образование и медицинское обслуживание, современная инфраструктура и новые возможности для молодежи. Построение Справедливого Казахстана – общая ответственность каждого из нас. У нас одна Родина, одно государство, один народ», – подчеркнул Марат Ахметжанов.

Отдельной частью мероприятия стало вручение благодарственных писем жителям области, которые внесли значительный вклад в развитие региона, общественную деятельность, социально-экономическую и культурную сферы, а также укрепление дружбы и сотрудничества.